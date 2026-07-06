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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.44

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
Andrej Ribič DARS odpravnina odstop

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.44

8 minut

Bo Andrej Ribič po odstopu z vrha Darsa prejel odpravnino?

Avtor:
Sa. B.

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Andrej Ribič, Dars | Da je Andrej Ribič iz ekonomsko-poslovnih razlogov nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave, so iz družbe sporočili minuli četrtek. | Foto STA

Da je Andrej Ribič iz ekonomsko-poslovnih razlogov nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave, so iz družbe sporočili minuli četrtek.

Foto: STA

Medtem ko predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, ki je prejšnji teden odstopil z vrha, trdi, da mu ob odstopu pripada odpravnina, so nadzorniki glasovali proti temu, poroča portal Info360. Po njihovih informacijah so proti glasovali štirje od šestih nadzornikov in trije predstavniki zaposlenih. Ali bo odpravnino iztožil prek sodišča, Ribič ne odgovarja.

Da je Andrej Ribič iz ekonomsko-poslovnih razlogov nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave, so iz družbe sporočili minuli četrtek. Pojasnili so, da se je nadzorni svet po njegovem predlogu soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, naloge predsednika uprave pa bo opravljal še do 15. avgusta. Do takrat je na dopustu.

Za medije je Ribič dodatno pojasnil, da je odstopil, ker želi Dars razbremeniti pritiskov ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, saj se v takšnem okolju ne da delati.

Odpravnina bi lahko presegla 91 tisočakov

Ob naznanitvi svojega odstopa je Ribič, kot poroča portal Info360, zatrdil, da mu pripada odpravnina. O tem je glasoval nadzorni svet Darsa, ki ga sestavlja devet članov. Po njihovih navedbah so štirje nadzorniki glasovali proti, predsednik nadzornega sveta Andrej Šuštaršič in član Janko Kramžar pa sta predlog o izplačilu odpravnine podprla. Proti naj bi bili tudi trije predstavniki zaposlenih.

Kot še poroča omenjeni portal, je Ribič lani prejel več kot 222 tisoč evrov bruto, njegova osnovna plača pa je znašala 183.664 evrov bruto. Odpravnina v višini šestih mesečnih plač bi tako lahko presegla 91 tisoč evrov.

Ali navedbe omenjenega portala držijo, smo preverili na Darsu. Prosili smo jih tudi za zadnje informacije o tem, ali bo Ribič odpravnino prejel. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.
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