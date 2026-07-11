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Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
16.02

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Samuel Žbogar Združeni narodi odstop Slovenija Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Sobota, 11. 7. 2026, 16.02

36 minut

Žbogar odstopil kot vodja slovenskega predstavništva pri ZN

Avtorji:
Sa. B., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Samuel Žbogar | Žbogarjev odhod bi bil lahko povezan z napovedanim inšpekcijskim nadzorom nad poslovanjem slovenskega predstavništva pri ZN v New Yorku. | Foto STA

Žbogarjev odhod bi bil lahko povezan z napovedanim inšpekcijskim nadzorom nad poslovanjem slovenskega predstavništva pri ZN v New Yorku.

Foto: STA

Samuel Žbogar je odstopil s položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku, danes poroča portal N1. Novico o njegovem predčasnem odhodu so za N1 potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer pa niso pojasnili razlogov za njegov odstop.

Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje portal, je Žbogar v petek poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa s sedanjega položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej dve leti pred iztekom mandata. Na vprašanja N1 o razlogih za odstop Žbogar ni odgovoril.

Napovedan inšpekcijski nadzor

Tudi na zunanjem ministrstvu niso pojasnili razlogov za Žbogarjevo predčasno vrnitev v domovino, v diplomatskih krogih pa naj bi krožile različne informacije.

Žbogarjev odhod bi bil lahko povezan z napovedanim inšpekcijskim nadzorom nad poslovanjem slovenskega predstavništva pri ZN v New Yorku, piše N1. Po drugih navedbah naj bi o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov, in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade.

Samuel Žbogar je diplomat, ki ima več kot 30 let izkušenj. V času prejšnje vlade, ko je zunanje ministrstvo vodila ministrica Tanja Fajon (SD), je bil najprej njen državni sekretar. Poleti 2023 je bil imenovan za vodjo posebne misije za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN, februarja lani pa je prevzel vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri ZN. Pred tem je bil med drugim tudi zunanji minister v vladi Boruta Pahorja.

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