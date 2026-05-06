Vladimir Cvetković (1941 - 2026)

Umrl nekdanji jugoslovanski košarkarski reprezentant Cvetković

Nagrobna sveča | Foto Shutterstock

Nekdanji košarkar Jugoslavije in Crvene zvezde ter nekdanji funkcionar nogometne sekcije rdeče-belih iz Beograda Vladimir Cvetković je umrl v 85. letu, je sporočila Košarkarska zveza Srbije.

Kot so zapisali pri zvezi, je "legendarni Cvele" za košarkarsko reprezentanco Jugoslavije odigral 149 tekem in dosegel 1276 točk".

Dodali so, da je osvojil štiri srebrne kolajne na velikih tekmovanjih, in sicer na svetovnih prvenstvih 1963 in 1967, olimpijskih igrah 1968 in evropskem prvenstvu 1969. Za beograjsko Crveno zvezdo pa je igral 13 sezon in osvojil dva naslova prvaka in en pokal.

Pozneje je postal generalni sekretar nogometnega kluba Crvena zvezda in to delal 18 let. V tem času, od 1983 do 2001, so rdeče-beli osvojili 18 lovorik, tudi evropski in svetovni naslov. Od 1992 do 1998 je bil minister za šport.

