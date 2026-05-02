Incident v Srbiji: zvezdnik Crvene zvezde s pestmi nad Slovenca #video

Na petkovi tekmi četrtfinala srbske košarkarske Superlige med Crveno zvezdo in Zlatiborjem je prišlo do incidenta, v katerega sta bila vpletena zvezdnik beograjskega kluba Nikola Kalinić in slovenski legionar pri Zlatiborju Matej Čibej. Dobro minut pred koncem tretje četrtine je Kalinić pod košem trdo blokiral Čibeja, nato pa se nad Slovenca spravil še s pestmi. Igralci obeh ekip so se nato zapletli v množično prerivanje.

Crvena zvezda je izgubila drugo tekmo četrtfinala proti Zlatiborju (89:94), ki je tako serijo izenačil na 1:1, slab dan favorizirane beograjske ekipe, ki nastopa tudi v evroligi, pa je očitno načela živce Nikole Kalinića, ki je minuto in 24 sekund pred koncem tretje četrtine izgubil razsodnost. Najprej je z grobim prekrškom pod košem zbil Mateja Čibeja na tla, ta je tekmecu namenil nekaj, verjamemo, da nič kaj prijaznih, besed, nato pa se ga je Kalnić lotil s pestmi.

Igralci obeh ekip so pridrveli na pomoč svojima igralcema, prišlo je do prerivanja, a k sreči ni izbruhnil množični pretep. Sodniki so v slačilnico predčasno poslali Kalinića in Čibeja, pa pri Zvezdi še Dejana Davidovca in Ebukija Izunduja, pri domačih pa še Stefana Savića in Christoherja Hunter-Whitfielda.

Kalinića je naknadno doletela še prepoved igranja na dveh tekmah, kar pomeni, da bo izpustil nedeljski obračun z Zlatiborom v Beogradu, ob tem pa je prejel še globo v višini 840 tisoč dinarjev (dobrih 7.000 evrov). Disciplinska komisija Košarkarske zveze Srbije je z dobrimi tisoč evri globe kaznovala še Čibeja, Savića in Hunter-Whitfielda, klub Zlatibor pa s 312.800 dinarji (2.664 eevrov) zaradi nešportnega obnašanja njegovih funkcionarjev, metanja predmetov na igrišče in tehnične napake, ki je bila dosojena domači klopi. Tudi igralec zvezde Davidovac bo moral seči v žep (tisoč evrov), poročajo srbski mediji.

Kazni se niso izognili niti sodniki tekme Milivoje Jovčić, Siniša Prpa in Vuk Ivančević. Ker niso v celoti spoštovali pravil in izključili vseh igralcev, ki so bili vpleteni v prerivanje, ne bodo smeli soditi dveh tekem.

Crvena zvezda se bo v četrtfinalu lige ABA pomerila s Cedevito Olimpijo, prva tekma serije bo v četrtek, 7. maja v Beogradu (19.00).

