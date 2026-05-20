Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
16.52

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Italija Slovenija policija mejna kontrola meja nadzor

Sreda, 20. 5. 2026, 16.52

31 minut

Italija bo podaljšala nadzor na meji s Slovenijo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Italijanska meja | Italija nadzor na meji s Slovenijo izvaja od oktobra 2023. | Foto STA

Italija nadzor na meji s Slovenijo izvaja od oktobra 2023.

Foto: STA

Italija namerava podaljšati nadzor na meji s Slovenijo, je v torek sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Slovenska vlada pa bo na četrtkovi seji glede na dnevni red obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Italija nadzor na meji s Slovenijo izvaja od oktobra 2023. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje. Istočasno je sicer tudi Slovenija uvedla nadzor na svojih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga prav tako stalno podaljšuje.

Da bo Italija nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo znova podaljšala, je Piantedosi sporočil v torek na družbenem omrežju X. Ob tem je zapisal, da nadzor na mejah tako kot do zdaj ne bo vplival na čezmejni promet in trgovino.

Od ponovne uvedbe mejnega nadzora aretiranih 648 oseb 

Minister je dodal, da je bilo od ponovne uvedbe mejnega nadzora med Italijo in Slovenijo aretiranih 648 oseb, med njimi 277 zaradi pomoči pri nezakonitem priseljevanju. Italijanske oblasti so v okviru nadzora identificirale 1,5 milijona ljudi, pregledale 700 tisoč vozil in odkrile 11 tisoč tujcev brez veljavnega dovoljenja za bivanje. Te številke po besedah Piantedosija pričajo o učinkovitosti ukrepov, ki jih je sprejela italijanska vlada za boj proti nezakonitim migracijam.

Slovenska vlada pa bo na četrtkovi seji obravnavala predlog podaljšanja nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, izhaja iz dnevnega reda seje.

Slovenija je začasni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko nazadnje podaljšala decembra lani do vključno 21. junija letos. Vlada je ob tem zagotovila, da nadzor ne bo negativno vplival na življenje ljudi ob meji, konkretno na prehod potnikov, gospodarsko sodelovanje in okolje.

mejni prehod Gradiška
Novice Zrušil se je del mosta na mejnem prehodu Gradiška
Zastoji
Novice Največ težav med prvomajskimi prazniki pričakujte na primorki, ljubljanskem obroču in na mejnih prehodih
Mejni prehod Bajakovo
Novice Slovenka na mejo prišla s tremi otroki, 22 kilogrami kokaina in pištolama
Italija Slovenija policija mejna kontrola meja nadzor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.