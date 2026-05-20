Italija bo podaljšala nadzor na meji s Slovenijo

Italija namerava podaljšati nadzor na meji s Slovenijo, je v torek sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Slovenska vlada pa bo na četrtkovi seji glede na dnevni red obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Italija nadzor na meji s Slovenijo izvaja od oktobra 2023. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje. Istočasno je sicer tudi Slovenija uvedla nadzor na svojih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga prav tako stalno podaljšuje.

Da bo Italija nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo znova podaljšala, je Piantedosi sporočil v torek na družbenem omrežju X. Ob tem je zapisal, da nadzor na mejah tako kot do zdaj ne bo vplival na čezmejni promet in trgovino.

Od ponovne uvedbe mejnega nadzora aretiranih 648 oseb

Minister je dodal, da je bilo od ponovne uvedbe mejnega nadzora med Italijo in Slovenijo aretiranih 648 oseb, med njimi 277 zaradi pomoči pri nezakonitem priseljevanju. Italijanske oblasti so v okviru nadzora identificirale 1,5 milijona ljudi, pregledale 700 tisoč vozil in odkrile 11 tisoč tujcev brez veljavnega dovoljenja za bivanje. Te številke po besedah Piantedosija pričajo o učinkovitosti ukrepov, ki jih je sprejela italijanska vlada za boj proti nezakonitim migracijam.

Slovenska vlada pa bo na četrtkovi seji obravnavala predlog podaljšanja nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, izhaja iz dnevnega reda seje.

Slovenija je začasni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko nazadnje podaljšala decembra lani do vključno 21. junija letos. Vlada je ob tem zagotovila, da nadzor ne bo negativno vplival na življenje ljudi ob meji, konkretno na prehod potnikov, gospodarsko sodelovanje in okolje.