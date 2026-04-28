Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
28. 4. 2026,
8.31

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
avtocesta avtocesta Srbija prometna nesreča

Torek, 28. 4. 2026, 8.31

44 minut

Tragična nesreča na avtocesti v Srbiji zahtevala štiri življenja

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Policija Srbija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na avtocesti Šabac–Ruma v Srbiji se je v ponedeljek zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Za življenje 22-letnika se zdravniki še borijo. Po neuradnih informacijah so bili udeleženci nesreče z avtomobilom namenjeni v Slovenijo.

Po poročanju srbskih medijev je do tragedije prišlo v ponedeljek okoli 13. ure, ko je voznik osebnega avtomobila znamke Ford iz še neznanih razlogov po avtocesti vozil v nasprotni smeri. Z veliko hitrostjo je trčil v črni avtomobil Volkswagen golf, v katerem so bili štirje mladi. Vozili sta bili po navedbah prič povsem uničeni.

Tri osebe so umrle na kraju nesreče, četrta pa je zaradi poškodb umrla kasneje v bolnišnici. 22-letni moški, ki je bil prav tako v črnem golfu, je bil s hudimi poškodbami prepeljan najprej v bolnišnico v Šapcu, nato pa v urgentni center v Beogradu, kjer je v kritičnem stanju. Zdravniki se njegovo življenje še borijo.

Po podatkih srbskih medijev naj bi se štirje mladi v golfu na pot odpravili prek ene izmed aplikacij za deljeno vožnjo, njihov cilj pa naj bi bila Slovenija. Nesreča se je zgodila okoli 13. ure. Nekaj minut pred tem je bilo objavljeno obvestilo o nasproti vozečem fordu na tej avtocesti.

Po silovitem trku je bil promet na tem odseku avtoceste več ur povsem zaprt, na kraju dogodka pa so posredovale številne reševalne ekipe, gasilci in policija. Preiskava vzroka nesreče še poteka.

avtocesta avtocesta Srbija prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

