Na avtocesti Šabac–Ruma v Srbiji se je v ponedeljek zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Za življenje 22-letnika se zdravniki še borijo. Po neuradnih informacijah so bili udeleženci nesreče z avtomobilom namenjeni v Slovenijo.

Po poročanju srbskih medijev je do tragedije prišlo v ponedeljek okoli 13. ure, ko je voznik osebnega avtomobila znamke Ford iz še neznanih razlogov po avtocesti vozil v nasprotni smeri. Z veliko hitrostjo je trčil v črni avtomobil Volkswagen golf, v katerem so bili štirje mladi. Vozili sta bili po navedbah prič povsem uničeni.

Tri osebe so umrle na kraju nesreče, četrta pa je zaradi poškodb umrla kasneje v bolnišnici. 22-letni moški, ki je bil prav tako v črnem golfu, je bil s hudimi poškodbami prepeljan najprej v bolnišnico v Šapcu, nato pa v urgentni center v Beogradu, kjer je v kritičnem stanju. Zdravniki se njegovo življenje še borijo.

Po podatkih srbskih medijev naj bi se štirje mladi v golfu na pot odpravili prek ene izmed aplikacij za deljeno vožnjo, njihov cilj pa naj bi bila Slovenija. Nesreča se je zgodila okoli 13. ure. Nekaj minut pred tem je bilo objavljeno obvestilo o nasproti vozečem fordu na tej avtocesti.

Po silovitem trku je bil promet na tem odseku avtoceste več ur povsem zaprt, na kraju dogodka pa so posredovale številne reševalne ekipe, gasilci in policija. Preiskava vzroka nesreče še poteka.