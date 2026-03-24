Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
24. 3. 2026,
9.28

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
odstop razočaranje uspešnost rezultati FDP volitve Nemčija

Torek, 24. 3. 2026, 9.28

32 minut

Po volilnih neuspehih odstopa celotno vodstvo nemške liberalne FDP

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Christian Dürr, FDP, Nemčija | Odločitev sledi dvema volilnima porazoma stranke v le dveh tednih. | Foto Guliverimage

Odločitev sledi dvema volilnima porazoma stranke v le dveh tednih.

Foto: Guliverimage

Po volilnih neuspehih na zadnjih volitvah, na katerih je stranka izpadla iz parlamentov dveh zveznih dežel, odstopa celotno vodstvo nemške liberalne FDP, na čelu z njenim predsednikom Christianom Dürrom. Kot je v ponedeljek zvečer sporočil po srečanju zveznega izvršnega odbora stranke, se bo na kongresu maja znova potegoval za položaj.

Glavni izvršni organ stranke FDP je v ponedeljek na srečanju v Berlinu sklenil, da bodo maja znova volili celotno vodstvo stranke. Kot je po seji povedal Dürr, se bo takrat znova potegoval za vodenje stranke.

"Nimam se namena vdati," je dejal, obenem pa priznal potrebo po spremembah. "Ena stvar nam je jasna: stvari se ne morejo nadaljevati, kot so," je dejal v izjavah, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Odločitev sledi dvema volilnima porazoma stranke v le dveh tednih. V nedeljo je FDP v zvezni deželi Porenje - Pfalška zbrala le 2,1 odstotka glasov in precej zaostala za petodstotnim pragom, ki bi ji omogočil, da ostane v deželnem parlamentu. Dva tedna prej je stranka s 4,4 odstotka podpore izpadla tudi iz parlamenta v Baden-Württembergu, svoji izvorni deželi.

Neuspešni pri obnovi zagona v stranki

Liberalna stranka, ki se zavzema za interese podjetij, je bila še do novembra 2024 del zvezne koalicije pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza. Njen tedanji vodja Christian Lindner je v vladi zasedal položaj finančnega ministra. Dürr je na čelo stranke stopil šele maja lani, ko je Lindner z odstopom prevzel odgovornost za izpad iz zveznega parlamenta, saj stranka tudi na zveznih volitvah februarja lani ni dosegla petodstotnega praga.

Kot piše DPA, Dürru in generalni sekretarki Nicole Büttner od takrat ni uspelo obnoviti zagona v stranki. Kritiki znotraj nje jima med drugim očitajo, da nimata jasne strategije za okrepitev podpore. Namesto lastnih vsebinskih poudarkov naj bi se stranka zgolj odzivala na politiko zvezne vlade kanclerja Friedricha Merza in se omejevala na kritike.

Pred stranko, ki je v parlamentu le še šestih zveznih dežel, v deželni vladi pa le v Saški - Anhaltu, so sicer novi izzivi. Septembra se bodo volivci na volitve odpravili še v deželah Saška - Anhalt, Berlin in Mecklenburg - Predpomorjansko.

Volitve Nemčija
odstop razočaranje uspešnost rezultati FDP volitve Nemčija
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

