Ameriško pravosodje prikriva več dokumentov iz Epsteinovih dosjejev o Trumpu

Ameriško ministrstvo za pravosodje ni objavilo več deset dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, povezanih z žensko, ki je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina obtožila spolnih zlorab v času, ko je bila stara okrog 13 let, je v torek poročal ameriški javni medij NPR.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je žensko v zvezi z omenjenimi obtožbami o zlorabah v 80. letih prejšnjega stoletja štirikrat zaslišal v letu 2019. Vendar pa je sedanje ministrstvo za pravosodje objavilo le dokumente s prvega zaslišanja. NPR je ugotovil, da naslednji trije razgovori po vsej verjetnosti predstavljajo več kot 50 strani gradiva, ki niso bile objavljene.

Ženska je trdila, da jo je Trump pred 35 leti, ko je bila stara 13 ali 14 let, prisilil v oralni spolni odnos in jo nato udaril, je poročala tudi televizija MS NOW. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Robert Garcia je izjavil, da se zdi, da je ministrstvo za pravosodje nezakonito zadržalo razgovore FBI z osebo, ki je predsednika Trumpa obtožila grozljivih zločinov.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi sicer trdi, da so objavili vse dokumente, ki so bili v dosjejih.

Epstein skrival gradivo

Medij The Telegraph pa je odkril dokumente, ki kažejo, da je Jeffrey Epstein plačal zasebnim detektivom, da so pred policijsko racijo po letu 2000 odstranili računalnike in fotografije iz njegovega doma na Floridi, nato pa je ta material skril v mreži najmanj šestih tajnih skladišč, razpršenih po ZDA.

Potrdila o plačilih s kreditno kartico, ki jih je pregledal The Telegraph, kažejo redna plačila za ta skladišča od leta 2003 do leta 2019, ko je Epstein umrl. Preiskovalni nalogi, ki jih je pregledal The Telegraph, kažejo, da ameriške oblasti nikoli niso izvedle racije v nobenem od teh skladišč.

Epsteinov brat je za The Telegraph povedal, da ni vedel ničesar o skladiščih. Floridska zakonodaja skladiščem omogoča, da vsebino prostorov prodajo na dražbi, če najemnina ni plačana 60 dni.

Ali je bilo gradivo v teh skladiščnih prostorih po Epsteinovi smrti uničeno, prodano na dražbi, preseljeno ali pa je še vedno v kakem najetem skladišču, za zdaj ni jasno.