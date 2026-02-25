Ameriško pravosodje prikriva več dokumentov iz Epsteinovih dosjejev o Trumpu

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ženska je trdila, da jo je Trump pred 35 leti, ko je bila stara 13 ali 14 let, prisilil v oralni spolni odnos in jo nato udaril, je poročala tudi televizija MS NOW. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Robert Garcia je izjavil, da se zdi, da je ministrstvo za pravosodje nezakonito zadržalo razgovore FBI z osebo, ki je predsednika Trumpa obtožila grozljivih zločinov.

Ženska je trdila, da jo je Trump pred 35 leti, ko je bila stara 13 ali 14 let, prisilil v oralni spolni odnos in jo nato udaril, je poročala tudi televizija MS NOW. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Robert Garcia je izjavil, da se zdi, da je ministrstvo za pravosodje nezakonito zadržalo razgovore FBI z osebo, ki je predsednika Trumpa obtožila grozljivih zločinov.

Foto: Guliverimage

Ameriško ministrstvo za pravosodje ni objavilo več deset dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, povezanih z žensko, ki je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina obtožila spolnih zlorab v času, ko je bila stara okrog 13 let, je v torek poročal ameriški javni medij NPR.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je žensko v zvezi z omenjenimi obtožbami o zlorabah v 80. letih prejšnjega stoletja štirikrat zaslišal v letu 2019. Vendar pa je sedanje ministrstvo za pravosodje objavilo le dokumente s prvega zaslišanja. NPR je ugotovil, da naslednji trije razgovori po vsej verjetnosti predstavljajo več kot 50 strani gradiva, ki niso bile objavljene.

Ženska je trdila, da jo je Trump pred 35 leti, ko je bila stara 13 ali 14 let, prisilil v oralni spolni odnos in jo nato udaril, je poročala tudi televizija MS NOW. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Robert Garcia je izjavil, da se zdi, da je ministrstvo za pravosodje nezakonito zadržalo razgovore FBI z osebo, ki je predsednika Trumpa obtožila grozljivih zločinov.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi sicer trdi, da so objavili vse dokumente, ki so bili v dosjejih.

Jeffrey Epstein in Donald Trump
