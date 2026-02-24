Britanski mediji poročajo, da se je nekdanja žena Andrewa Mountbattna-Windsorja zaradi vse pogostejšega omenjanja njenega imena v povezavi z Epsteinom umaknila na razkošno švicarsko zdravstveno kliniko, kjer bivanje stane tudi po 16 tisoč evrov na dan.

Potem ko je začelo januarja v javnost prihajati vse več podrobnosti in povezav z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom in se je v dokumentih pojavilo tudi ime Sarah Ferguson, je ta ušla očem javnosti in se prijavila v luksuzni wellness center, na švicarsko rehabilitacijsko kliniko Paracelsus Recovery Clinic v Zürichu. Na spletni strani te piše, da gre za "diskretno kliniko, namenjeno izboljšanju duševnega zdravja", ki je specializirala za "zagotavljanje sočutne in prilagojene podpore ob vseh duševnih težavah".

Sarah Ferguson naj bi bila na kliniki ves januar, po aretaciji njenega nekdanjega moža Andrewa Mountbattna-Windsorja pa ni znano, kje je trenutno.

Foto: Guliverimage

Odšla zaradi "velikega psihičnega pritiska"

Da Sarah Ferguson, javnosti znana tudi kot zgolj Fergie, že dlje časa ni v Veliki Britaniji, so britanski mediji opazili zdaj, nekaj dni po aretaciji nekdanjega princa Andrewa. Fergie in Andrew sta se namreč spet znašla pod drobnogledom zaradi omemb njunih imen v pred kratkim objavljenih preiskovalnih dokumentih o Epsteinu.

Vojvodinja Yorška naj bi bila več kot mesec dni na švicarski kliniki za duševno zdravje, kamor se je umaknila zaradi "velikega psihičnega pritiska" in kjer se vedno počuti kot doma, je za Daily Mail povedal vir blizu nje. "Tam je deležna ljubezni in pozornosti ter strokovne zdravstvene oskrbe, ko se počuti najbolj ranljivo."

Na kliniki je bila že v preteklosti in z njo že večkrat sodelovala v promocijskih aktivnostih. Ustanova ponuja individualizirane programe izboljšanja duševnega zdravja in rehabilitacijo, z zelo diskretno oskrbo in ekipami specialistov za vsakega pacienta.

Cena? Gre za eno najdražjih klinik na svetu, saj bivanje na noč stane od 12 do 16 tisoč evrov, odvisno od programa. Britanski mediji so glede na Fergiejina pretekla zdravljenja izračunali, da naj bi vojvodinjo bivanje stalo 15.200 evrov na dan.

Foto: Guliverimage

Ali je Fergie še vedno na zdravljenju, ni znano, saj klinika niti ne potrjuje niti ne zanika, ali je določena oseba njihov pacient, britanski mediji pa poročajo, da naj bi po koncu bivanja nameravala nekaj časa preživeti v tujini. Njeni tiskovni predstavniki niso komentirali tega, kje trenutno biva.

