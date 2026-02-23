Fotografijo aretiranega nekdanjega princa Andrewa obesili v Louvru

Aktivistična skupina Everyone Hates Elon je v pariškem muzeju Louvre obesila zdaj že razvpito fotografijo aretacije nekdanjega princa Andrewa, potem ko so ga pridržali zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein.

Mona Liza je imela 15 minut resno konkurenco in novega soseda, fotografijo nekdanjega britanskega princa Andrewa Mountbattna-Windsorja. Gre za zdaj že slavno in viralno fotografijo osramočenega nekdanjega princa, ki je nastala po večurnem policijskem pridržanju zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein.

V Louvru jo je za kratek čas obesila aktivistična protimilijarderska skupina Everyone Hates Elon, z namenom, da pokažejo, "kako si ga bo svet zapomnil". Fotografijo so pospremili s podpisom He’s Sweating Now (v slov. Zdaj se poti), kar se nanaša na katastrofalen intervju za oddajo Newsnight iz leta 2019, v katerem je Andrew trdil, da se ne more potiti. Trdil je, da zdaj že pokojna tožnica Virginia Giuffre laže, ko je dejala, da ga je videla potnega v nočnem klubu. Giuffre, ki je lani umrla zaradi samomora, je Mountbattna-Windsorja obtožila, da je imel spolni odnos z njo, ko je bila kot mladoletna žrtev trgovine z ljudmi, ki jo je vodil obsojeni pedofil Jeffrey Epstein.

Foto: Reuters

"Pravijo, da naj jo obesimo v Louvru. Pa smo jo."

Fotografija prikazuje Mountbattna-Windsorja, kako zgrbljen sedi na zadnjem sedežu range roverja po odhodu s policijske postaje v Norfolku, nekaj ur po aretaciji 19. februarja zaradi suma zlorabe javne funkcije. V policijskem pridržanju je preživel okoli enajst ur.

Skupina Everyone Hates Elon je na Instagramu objavila tudi video namestitve fotografije, kar so pospremili z zapisom: "Pravijo, da naj jo obesimo v Louvru. Pa smo jo."

Za Reuters so povedali, da želijo nekdanjemu princu pokazati, kako si ga bo svet zapomnil, in s tem izrazili podporo žrtvam Epsteina. Fotografija je na steni visela kratek čas, saj jo je osebje muzeja po 15 minutah odstranilo.

Medtem pa nekdanji princ še vedno ostaja osmi v vrsti za britanski prestol, vendar britanska vlada preučuje možnost sprejetja zakonodaje, s katero bi ga odstranili iz nasledstvene vrste.

Preberite tudi: