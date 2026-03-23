Tuji mediji poročajo, da je igralka Jessica Biel precej razburjena zaradi objavljenega posnetka aretacije iz junija 2024, saj sta si oba z Justinom Timberlakom prizadevala, da posnetek ne bi bil javno objavljen.

Vir blizu para pravi, da je položaj zelo neprijeten in da Jessico moti, ker so dogodek obudili, potem ko sta skušala celotno zadevo pustiti za seboj. Objavo vidi kot nepotrebno izpostavljanje zasebnega trenutka in dodatno breme za družino.

Posnetek sprožil val odzivov na spletu

Policijski posnetek, ki je bil javno objavljen pred nekaj dnevi, prikazuje dogodek iz junija 2024 v Sag Harborju v zvezni državi New York, kjer so Timberlaka ustavili zaradi prometnih prekrškov, potem ko naj bi prevozil znak stop in vozil po napačnem pasu. Na videu je videti, da ima težave pri opravljanju testov treznosti, pri čemer tudi sam pripomni, da so testi zahtevni, hkrati pa deluje živčno in pove, da mu srce hitro bije.

Policisti so zaznali znake alkohola, med drugim vonj po alkoholu in nestabilnost, zvezdnik pa je trdil, da je spil le en martini. Kasneje je zavrnil alkotest, kar je privedlo do aretacije. Med pogovorom s policisti je imel težave pri razlagi tega, s čim se preživlja, videti pa je bil tudi presenečen, ker mladi policist ni vedel, kdo je. Kasneje je pri pridržanju policiste spraševal tudi, ali je to običajen postopek pridržanja osebe.

Objava posnetka je na spletu hitro sprožila veliko odzivov, med drugim tudi šale in meme. Zaradi tega je primer znova pritegnil veliko medijske pozornosti in ponovno odprl zgodbo, čeprav je bila ta pravno že končana.

V postopku je Timberlake sprejel dogovor s tožilstvom in priznal manjši prekršek, povezan z zmanjšano sposobnostjo za vožnjo. Prejel je denarno kazen, opraviti je moral tudi določeno število ur družbenokoristnega dela, poleg tega pa so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Čeprav slavna igralka ni zadovoljna z razvojem dogodkov in jo ponovna medijska izpostavljenost obremenjuje, še naprej stoji ob strani svojemu možu. Po besedah vira ga podpira ter se osredotoča predvsem na družino in dobrobit njunih otrok. Oba naj bi si želela čim več zasebnosti in običajno življenje, vendar jima objava posnetka to otežuje, so še razkrili viri.

