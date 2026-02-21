Britanska vlada razmišlja o izključitvi Andrewa iz nasledstvene vrste za britanski prestol

Britanska vlada preučuje možnost sprejema zakonodaje, s katero bi nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za britanski prestol, potem ko so ga v četrtek pridržali zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein. Policija medtem nadaljuje preiskavo njegovega domovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kralj Charles III. je svojemu mlajšemu bratu že lani odvzel vse kraljeve nazive in ga izselil iz rezidence Royal Lodge v Windsorju. Kljub temu Andrew, sin pokojne kraljice Elizabeth II., ostaja osmi v vrsti za britanski prestol.

Britanska vlada bi morebitno zakonodajno pobudo po navedbah virov sprožila po zaključku policijske preiskave. Za spremembo nasledstvene ureditve bi bil potreben zakon, ki bi ga morale poleg Združenega kraljestva Velike Britanije potrditi tudi vse druge države Commonwealtha, kjer je britanski monarh hkrati vodja države, navaja AFP.

Britanski obrambni minister Luke Pollard je za BBC dejal, da vlada pri načrtih, da bi nekdanjega princa izključili iz nasledstvene vrste, sodeluje z Buckinghamsko palačo. Ob tem je izrazil upanje, da bo predlog deležen podpore vseh političnih strank, in poudaril, da je prav, da do morebitnih ukrepov pride šele po zaključku preiskave.

Princa so po pridržanju izpustili

Nekdanjega princa so aretirali v četrtek na njegovem novem domovanju na posestvu Sandringham v vzhodni Angliji. Po 11 urah v policijskem pridržanju so ga izpustili, nadaljujejo pa preiskavo zaradi suma zlorabe javne funkcije.

Policija še naprej preiskuje njegovo nekdanjo rezidenco Royal Lodge v Windsorju in od njegovih nekdanjih varnostnikov zbira informacije o morebitnih relevantnih opažanjih.

V sodelovanju z ameriškimi oblastmi ločeno preverja tudi obtožbe o domnevni trgovini z dekleti in ženskami prek letov, povezanih z Epsteinom, v in iz Londona, še piše AFP.

Preiskava poteka v času novih razkritij iz t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti naj bi kazali na tesne vezi med Andrewem in Epsteinom ter na deljenje zaupnih informacij v času, ko je Andrew med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo britanskega trgovinskega odposlanca.

Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. Leta 2022 je z Virginie Guffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe, sklenil večmilijonsko poravnavo brez priznanja krivde.