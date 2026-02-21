Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
21. 2. 2026,
11.38

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jeffrey Epstein Epsteinovi dosjeji princ Andrew

Sobota, 21. 2. 2026, 11.38

8 minut

Britanska vlada razmišlja o izključitvi Andrewa iz nasledstvene vrste za britanski prestol

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
princ Andrew | Princ Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. | Foto Reuters

Princ Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja.

Foto: Reuters

Britanska vlada preučuje možnost sprejema zakonodaje, s katero bi nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za britanski prestol, potem ko so ga v četrtek pridržali zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein. Policija medtem nadaljuje preiskavo njegovega domovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kralj Charles III. je svojemu mlajšemu bratu že lani odvzel vse kraljeve nazive in ga izselil iz rezidence Royal Lodge v Windsorju. Kljub temu Andrew, sin pokojne kraljice Elizabeth II., ostaja osmi v vrsti za britanski prestol.

Britanska vlada bi morebitno zakonodajno pobudo po navedbah virov sprožila po zaključku policijske preiskave. Za spremembo nasledstvene ureditve bi bil potreben zakon, ki bi ga morale poleg Združenega kraljestva Velike Britanije potrditi tudi vse druge države Commonwealtha, kjer je britanski monarh hkrati vodja države, navaja AFP.

Britanski obrambni minister Luke Pollard je za BBC dejal, da vlada pri načrtih, da bi nekdanjega princa izključili iz nasledstvene vrste, sodeluje z Buckinghamsko palačo. Ob tem je izrazil upanje, da bo predlog deležen podpore vseh političnih strank, in poudaril, da je prav, da do morebitnih ukrepov pride šele po zaključku preiskave.

Princa so po pridržanju izpustili

Nekdanjega princa so aretirali v četrtek na njegovem novem domovanju na posestvu Sandringham v vzhodni Angliji. Po 11 urah v policijskem pridržanju so ga izpustili, nadaljujejo pa preiskavo zaradi suma zlorabe javne funkcije.

Policija še naprej preiskuje njegovo nekdanjo rezidenco Royal Lodge v Windsorju in od njegovih nekdanjih varnostnikov zbira informacije o morebitnih relevantnih opažanjih.

V sodelovanju z ameriškimi oblastmi ločeno preverja tudi obtožbe o domnevni trgovini z dekleti in ženskami prek letov, povezanih z Epsteinom, v in iz Londona, še piše AFP.

Preiskava poteka v času novih razkritij iz t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti naj bi kazali na tesne vezi med Andrewem in Epsteinom ter na deljenje zaupnih informacij v času, ko je Andrew med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo britanskega trgovinskega odposlanca.

Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. Leta 2022 je z Virginie Guffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe, sklenil večmilijonsko poravnavo brez priznanja krivde.

(nekdanji) princ Andrew
Novice Nekdanji princ Andrew po pridržanju zapustil policijsko postajo
Jeffrey Epstein Epsteinovi dosjeji princ Andrew
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.