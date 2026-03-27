Avtor:
Ž. L.

Petek,
27. 3. 2026,
11.05

Poškodba Stephana Embacherja

Veliki tekmec Domna Prevca v bolečinah, bo ostal brez boja za skupno zmago?

Stephan Embacher, Planica | Stephan Embacher je imel v četrtek težave ob doskoku. | Foto Guliverimage

Stephan Embacher je imel v četrtek težave ob doskoku.

Foto: Guliverimage

Stephan Embacher se je v četrtkovih kvalifikacijah v Planici najbolj približal Domnu Prevcu in zmagovalcu Anžetu Lanišku. Ob tem je imel Avstrijec kar nekaj težav pri doskoku, kamere so ujele grimaso, ki je dala vedeti, da je Embacher v bolečinah. To je kasneje potrdil tudi sam.

Sportal Vreme tudi v Planici povzroča težave, preverite, kaj to pomeni za današnji program

Po dveh posamičnih preizkušnjah v Bad Mitterndorfu in eni v Vikersundu je Stephan Embacher vodilni letalec skupnega seštevka v poletih. Domen Prevc zaostaja le za 15 točk, a je Avstrijec dal vedeti, da slovenskemu šampionu tudi v Planici ne bo lahko nadoknaditi zaostanka.

Embacher je bil v četrtek odličen že v maratonski seriji treninga, ko je bil z 218,5 metra daleč pred konkurenco. V kvalifikacijah je bil nato edini, ki se mu je uspelo približati odličnima Slovencema, Domnu Prevcu in zmagovalcu Anžetu Lanišku. Za slednjim je Avstrijec zaostal za 2,8 točke.

V izteku planiške letalnice se je Embacher nato prijel za kolk, ko je zapuščal iztek, pa je vidno šepal. Kot se je izkazalo pozneje, je nerodno pristal na doskočišču, ki je organizatorjem zaradi novozapadlega snega že med treningom povzročalo precej preglavic.

"Jezen sem nase. Polet je bil dober, a sem vse pokvaril ob doskoku. Z boki sem šel predaleč in izgubil sem ravnotežje. Včasih se zgodi, a tokrat za to res ni bilo nobene potrebe," je za ORF pojasnil avstrijski skakalec. Njegov nastop na petkovi tekmi, če bo do nje prišlo, sicer ni ogrožen, a bo Embacher najbrž čutil posledice četrtkovega doskoka.

"Malo bom nadlegoval našega fizioterapevta, a moralo bi biti vse v redu," je povedal Avstrijec.

Sportal Opozorilo iz vrha slovenskih skokov po sanjski zimi
Sportal Največja petkova grožnja bo veter: V igri več scenarijev
