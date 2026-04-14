Domen Prevc se je oglasil z dopusta: "To je nerealno"

Smučarski skakalec Domen Prevc je čas po koncu sezone izkoristil za zaslužen dopust. S partnerko Špelo Ravnik sta se odpravila na počitnice v Afriko, od koder se je slovenski skakalni as oglasil s posnetki narave in okolja.

Domen Prevc je po koncu sezone z dolgoletno izbranko Špelo odpotoval v Afriko, natančneje v Namibijo. "Predvsem bo šlo za dogodivščine in za to, da gre glava v drugo dimenzijo. Da jo malo prevetriš. To je pomembno, da se prestaviš in prideš nazaj s še večjim zagonom," je pred kratkim povedal v intervjuju za Sportal.

Zdaj se je iz Namibije oglasil tudi s fotografijo neba ponoči in videoposnetkom sredi puščave, v objektiv pa je ujel tudi svojo senco. "To je nerealno," je zapisal ob eni izmed fotografij.

Foto: Instagram

