HONOR 600 Lite presega pričakovanja v svojem razredu

Novi HONOR 600 Lite prinaša lastnosti, ki jih v srednjem cenovnem razredu ne vidimo pogosto – med drugim kovinsko ohišje, baterijo s 6.520 miliamperskimi urami (mAh) in kamero z ločljivostjo 108 megapikslov (MP). Do 30. aprila kupci ob nakupu telefona prejmejo tudi pametno uro HONOR CHOICE 2i.

Na slovenski trg je prišel HONOR 600 Lite, pametni telefon, ki stavi na kombinacijo elegantne izdelave, vzdržljivosti in funkcij, ki so bile še pred kratkim rezervirane za dražje modele. Prepričati želi predvsem z lastnostmi, ki jih uporabniki v tem segmentu najbolj opazijo: baterijo, kamero in občutkom kakovosti v roki.

Prvi vtis? Deluje bolj premijsko, kot bi pričakovali.

HONOR 600 Lite izstopa že na prvi pogled. Ohišje iz aluminija, izdelano iz enega kosa, je v tem cenovnem razredu prej izjema kot pravilo, telefonu pa daje bolj robusten in hkrati dovršen videz.

Kljub temu ostaja tanek in lahek – z debelino 7,34 milimetra in težo okoli 180 gramov meri na uporabnike, ki želijo zmogljiv telefon brez kompromisov pri udobju.

Spredaj ga dopolnjuje 6,6-palčni AMOLED-zaslon ločljivosti 1.5K z ozkimi robovi, ki poskrbi za čist in sodoben prikaz. Za vsakodnevno brezskrbnost je tu še certifikat SGS, ki potrjuje odpornost pri padcih z višine do 1,8 metra.

Vrhunska kamera in gumb, ki prihrani čas

Ena ključnih prednosti modela je kamera z ločljivostjo 108 MP, ki omogoča zajem zelo podrobnih fotografij brez potrebe po dodatnem nastavljanju.

Pri tem pomaga tudi fizični AI Camera Button, ki omogoča takojšen dostop do fotografiranja ali snemanja videa. Za dodatno kreativnost so na voljo še filtri v slogu filmske fotografije in osnovna AI-orodja za obdelavo, ki omogočajo, da so fotografije hitro pripravljene za deljenje.

Zmogljiva baterija za brezskrbne dni

Z baterijo kapacitete 6.520 mAh HONOR 600 Lite presega povprečje svojega razreda. Takšna kapaciteta je običajno rezervirana za večje ali dražje modele, zato je to eden ključnih argumentov naprave.

V praksi to pomeni manj skrbi glede polnjenja – telefon lahko ob zmerni uporabi zdrži tudi do dva dni. Podprto je tudi 45-vatno hitro polnjenje, ki skrajša čas, ko je telefon priključen na kabel.

Za delovanje skrbi procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite, ki je namenjen zanesljivemu vsakodnevnemu delovanju, od družbenih omrežij do večopravilnosti.

AI-funkcije z uporabno vrednostjo

HONOR 600 Lite z operacijskim sistemom MagicOS 10 vključuje tudi funkcije umetne inteligence, ki niso namenjene le prikazu tehnologije, temveč dejanski uporabi.

Med njimi je AI Screen Suggestion, ki prepoznava vsebino na zaslonu in ponuja hitre bližnjice do relevantnih opravil – od povzetkov besedil do pomoči pri pisanju.

Zanimiv dodatek je tudi funkcija za zaznavanje zlorab z umetno ustvarjenim glasom, kar kaže na vse večji poudarek na digitalni varnosti.

Barve in cena

HONOR 600 Lite je v Sloveniji na voljo pri pooblaščenih prodajnih partnerjih v dveh barvah – poganjkovo zeleni in žametno črni. Na voljo je v različici z osmimi gigabajti (GB) pomnilnika in 256 GB prostora za shranjevanje, priporočena maloprodajna cena pa znaša 429 evrov.

Posebna ponudba ob lansiranju

Ob začetku prodaje do 30. aprila 2026 oziroma do razprodaje zalog kupci ob nakupu telefona prejmejo še pametno uro HONOR CHOICE 2i.

Družbena omrežja HONOR Slovenija:

https://www.instagram.com/honor.slovenija/

https://www.facebook.com/honor.slovenia

https://www.tiktok.com/@honor.slovenija

https://youtube.com/@HONORSI

Naročnik oglasne vsebine je HONOR D.O.O.