Petek, 17. 4. 2026, 9.09
1 ura, 22 minut
Pri prečkanju Kolpe se je utopil državljan Sudana
Policisti so v četrtek na območju Grivca obravnavali skupino sedmih državljanov Sudana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, tako da so prečkali reko Kolpo. Ugotovili so, da je eno izmed oseb v skupini odnesel tok reke, v nadaljevanju pa so jo našli utopljeno na območju Hrvaške. Obravnavo dogodka so prevzeli hrvaški varnostni organi.
Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci še potekajo.