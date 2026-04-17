Pri prečkanju Kolpe se je utopil državljan Sudana

Policisti so v četrtek na območju Grivca obravnavali skupino sedmih državljanov Sudana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, tako da so prečkali reko Kolpo. Ugotovili so, da je eno izmed oseb v skupini odnesel tok reke, v nadaljevanju pa so jo našli utopljeno na območju Hrvaške. Obravnavo dogodka so prevzeli hrvaški varnostni organi.