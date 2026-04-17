Romunski radarski sistemi so med ruskim nočnim napadom na sosednjo Ukrajino zaznali dron, ki je vstopil v romunski nacionalni zračni prostor, je danes sporočilo obrambno ministrstvo Romunije.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.04 Ruski dron vstopil v romunski zračni prostor

Romunija, članica EU in Nata, si deli 650 kilometrov dolgo kopensko mejo z Ukrajino. Od začetka napada Rusije na ukrajinska pristanišča čez Donavo so v tej državi zaznali že več primerov kršitev dronov in padcev drobcev na njeno ozemlje.

7.02 Rusija objavila zemljevid lokacij po Evropi: "To so tarče. Mirno spite, evropski partnerji!"

Rusko obrambno ministrstvo je objavilo seznama evropskih podjetij, za katera trdi, da proizvajajo brezpilotne letalnike za Ukrajino, visoki uradnik Kremlja pa jih je označil za potencialne vojaške tarče. Seznama sta bila objavljena 15. aprila ter vključujeta imena in naslove proizvajalcev iz številnih evropskih držav, poroča Meduza.