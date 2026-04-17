Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklicalo izdelek set za zapiske Wicked Fashion nemškega proizvajalca Undercover. Iz prodaje je umaknjen zaradi preseganje ftalatov v izdelku in posledične nevarnosti za zdravje.

Serijska oznaka izdelka je EAN 4043946326137, čas prodaje pa je od 6. oktobra lani do danes.

Mueller Drogerija kupce, ki so izdelek kupili, pozivajo, da ga vrnejo na njihova prodajna mesta proti vračilu kupnine. V primeru dodatnih vprašanj prosijo, da se obrnejo na osebje v poslovalnici ali stopijo v stik s podjetjem preko spletne strani info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.