Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 4. 2026,
16.10

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Robert Golob Robert Golob Gibanje Svoboda Demokrati Janez Janša Janez Janša

Janša Golobov način sestavljanja koalicije primerjal z Jankovićevim

Janez Janša, Robert Golob | Janša je Golobovo sestavljanje koalicije primerjal z Jankovićevim. Tudi Jankovićeva tedanja stranka Pozitivna Slovenija je leta 2011 zmagala na volitvah, nato pa Jankoviću, ki je bil pretendent za mandatarja, ni uspelo sestaviti koalicije. Slednjo je nato sestavil prav Janša. | Foto STA

Janša je Golobovo sestavljanje koalicije primerjal z Jankovićevim. Tudi Jankovićeva tedanja stranka Pozitivna Slovenija je leta 2011 zmagala na volitvah, nato pa Jankoviću, ki je bil pretendent za mandatarja, ni uspelo sestaviti koalicije. Slednjo je nato sestavil prav Janša.

Predsednik SDS Janez Janša je ob umiku stranke Demokrati Anžeta Logarja s koalicijskih pogajanj s Svobodo na omrežju X zapisal: "Tudi skakač se je sestavljanja koalicije lotil na enak način kot nekoč njegova kraljica." S tem je predsednika Svobode Roberta Goloba primerjal z Zoranom Jankovićem, ki mu leta 2011 kljub zmagi ni uspelo sestaviti vlade.

Predsednik Demokratov Anže Logar je danes na družbenih omrežjih namreč sporočil, da dokončno zaključujejo koalicijska pogajanja s prvakom Svobode Robertom Golobom. Stranki med drugim očitajo, da so z načrtovanimi pogovori s člani in poslanci Demokratov te poskušali "prisiliti v koalicijski sporazum". To je korak predaleč, je sporočil Logar.

Relativna zmagovalka volitev Svoboda, ki je prva začela pogovore o oblikovanju nove koalicije, je namreč v četrtek po zasedanju izvršnega odbora stranke sporočila, da so vodstvo pooblastili za nadaljevanje vsebinskih pogajanj o sestavi koalicije. Pri tem so čakali zlasti na odziv Logarjevih Demokratov.

Janša Golobovo sestavljanje koalicije primerjal z Jankovićem leta 2011

Janša je Golobovo sestavljanje koalicije primerjal z Jankovićevim. Tudi Jankovićeva takratna stranka Pozitivna Slovenija je leta 2011 zmagala na volitvah, nato pa Jankoviću, ki je bil pretendent za mandatarja, ni uspelo sestaviti koalicije. Slednjo je nato sestavil prav Janša.

Kakšen je možen razrez ministrskih mest

V SDS glede sestavljanja tokratne koalicije desnosredinskih strank ostajajo skrivnostni, čeprav v javnosti že krožijo informacije o možnem razrezu ministrskih mest prihodnje desnosredinske vlade. SDS naj bi vodila osem resorjev, NSi, SLS in Fokus pet, Demokrati Anžeta Logarja pa tri.

Janez Janša
Matej Grah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
