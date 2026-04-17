Ž. L., STA

Petek,
17. 4. 2026,
16.17

Osveženo pred

33 minut

Urh Ogrizek evropsko prvenstvo Nika Tomc Leila Mazouzi Kaja Kajzer judo

Judo, evropsko prvenstvo, Tbilisi

Kaja Kajzer po porazu s Hrvatico tik pod stopničkami

Andreja Leški in Kaja Kajzer, Citroen | Kaja Kajzer je izgubila v boju za bron. | Foto Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Judoistka Kaja Kajzer je na evropskem prvenstvu v Tbilisiju osvojila peto mesto. V odločilni tekmi v kategoriji do 63 kg jo je premagala Hrvatica Iva Oberan. Obe sta nedavno osvojili tretje na grand slamu v isti dvorani, danes je bil prostor na zmagovalnem odru le za eno.

David Štarkel
Sportal Slovenski judoisti EP odprli s porazoma v uvodnem krogu

Kaja Kajzer je napadala 56. kolajno na evropskih prvenstvih za slovenski judo, 54. v posamični konkurenci. Tekmovalka Bežigrada je želela tretje odličje na EP, prvo v kategoriji do 63 kg, a bila tudi zaradi poškodbe rame prešibka za nov uspeh.

K slovenskemu uspehu bi sodil tudi napis Triglav na dresu Kajzer, saj je največja slovenska zavarovalnica sponzor tekmovanja. A razpletlo se je po dalmatinskih notah. Hrvatica, tretja s svetovne lestvice in druga nosilka prvenstva, je povedla z juko minuto in 22 sekund pred koncem. Minuto pred koncem si je v protinapadu priborila še vazari in novo odličje.

Kajzer je bila v Olimpijski palači v Tbilisiju v soju žarometov ves dan. V uvodnem krogu je žreb poskrbel za izjemen dvoboj med slovensko olimpijko in zmagovalko zadnjih dveh prvenstev Čehinjo Renato Zachovo. Še tretjič zaporedoma je dvoboj dobila Bežigrajčanka, ki pa je za to potrebovala kar 5:22 minute podaljška oziroma skupaj skoraj devet minut in pol borbe.

Sledil je naslednji težak zalogaj za preboj v četrtfinale z dobitnico olimpijske kolajne Lauro Fazliu s Kosova, kjer je Kajzer ves čas prehitevala tekmico, po pol minute povedla, minuto pred koncem pa z metom zaključila dvoboj, a si med borbo poškodovala tudi ramo.

Angelika Szymanska, srebrna s SP 2024, ki je Slovenko ugnala lani na VN na Kitajskem, je bila na videz lažja tekmica, vseeno pa je Poljakinja prišla zgodaj do vodstva, potem pa taktično izredno dobro prekinjala napade Ljubljančanke, ki je bila prisiljena v lovljenje in Poljakinja je to v končnici kaznovala z iponom.

Izraelka Gili Sharir v repasažu ni imela pravih možnosti, saj je Kajzer zgodnje vodstvo brez težav ubranila in si pripravila izhodišče za tretjo kolajno na prvenstvih stare celine.

Pred Leilo Mazouzi svetla prihodnost

Leili Mazouzi je zmanjkalo nekaj izkušenj. | Foto: Aleš Fevžer Leili Mazouzi je zmanjkalo nekaj izkušenj. Foto: Aleš Fevžer

Kot zelo odločna se je pokazala tudi 19-letna Leila Mazouzi ki velja za eno najbolj nadarjenih mladih slovenskih tekmovalk. Dve leti starejšo Izraelko Kerem Primo je samozavestno obvladovala skozi vso borbo in povedla nekaj pred polovico dvoboja. Izkušena Avstrijka Lubjana Piovesana je nato padla za ipon po minuti in pol borbe.

V četrtfinalu je taktične prednosti izkoristila Francozinja Manon Deketer, poznejša finalistka. Slovenka Mazouzi nikakor ni bila podrejena, vseeno pa je tekmica iz tabora galskih petelinov pokazala, kaj pomenijo dolgoletne izkušnje in se po polovici borbe priklonila ob zmagi.

V repasažu je bila tekmica bronasta z lanskega EP Italijanka Carlotta Avanzato, ki je prav tako povedla zgodaj, nato pa je slovenski debitantki spet zmanjkala izkušnja ali dve, da bi na tej ravni obrnila tekmo sebi v prid.

"Vse sem dala od sebe, kar je najbolj pomembno, zadovoljna pa vseeno nisem. Prvi borbi sta bili dobri, nato se je ustavilo, a bilo je težko, ker ob sebi nisem imela glavnega trenerja," je po tekmi dejala Mazouzi in dodala, da si želi čim prej dokazati, da sodi v evropski vrh.

V kategoriji do 57 kg je bila prepričljiva tudi druga novinka Nika Tomc in uvodoma suvereno z iponom hitro odpravila izkušeno Izraelko Inbal Šemeš. Nato je obvladovala Srbkinjo Marico Perišić, srebrno z EP 2023, bila blizu konca, v podaljšku pa se je sreča nasmehnila tekmici.

"Prišla sem pokazat dobre borbe in da sodim v višjo evropsko raven, a mi je spodletelo. Prvo borbo sem s trenerjem preučila dobro, nato pa sem tudi jaz ob blazini pogrešala trenerja," je menila Tomc, priznala pa, da ji manjka še kar nekaj treningov in fizične moči.

Uspešno pomlajevanje ekipe je potrdila tudi 20-letna Jevgenija Gajić, ki vodstva proti Hrvatici Dori Bortas ni samo branila, ampak je z napadi zmagi dodala še drugi met. Britanka Acelya Toprak pa je nato potrdila, da Korošica potrebuje še več treninga in izkušenj za najzahtevnejše tekmovanje v Evropi.

"Hrvatico dobro poznam. Tekmo sem dobila z dobro taktiko, čeprav je bilo v uvodu nekaj težav. Britanka pa je med tistimi, ki so zame zelo neugodne. Z drugo taktiko bi bilo lahko drugače. Ciljala sem na kakšno zmago več, a zame je ta tekma zanesljivo dobra popotnica za naprej," je tekmo videla Gajić.

Pozitivno presenečenje 20-letnega Slovenca

Pozitivno je na premieri v članski eliti presenetil 20-letni Urh Ogrizek, ki je je bil popolnoma enakovreden Bolgaru Marku Hristovu, bil na polovici dvoboja blizu meta za oceno, 15 sekund pred koncem pa je bil za borbenost nagrajen z juko in napredovanjem. V naslednjem krogu je Slovenec plačal davek neizkušenosti proti Ukrajincu Saidu Mogamedu Halidovu in izpadel po metu tekmeca in treh prehitro prejetih kaznih.

"Zelo vesel sem svoje prve zmage na EP. S trenerjem sva poiskala njegovo šibko točko in na tem sva gradila. Nekje na sredini borbe sem videl, da sem boljši od Bolgara. Za pripravo na Ukrajinca je bilo nekaj manj časa, a lahko bi se veliko bolje 'stepel' in pokazal več. Presenečen sem bil, da so si kazni sledile tako hitro. To se mi še ni zgodilo in za tretjo kazen sploh ne vem, zakaj sem jo dobil," je dejal novinec v izbrani vrsti.

Martina Hojaka je v moški konkurenci do 73 kg z metom dobri dve minuti pred koncem ugnal Nemec Jano Ruebo. Hojak je tako ostal brez dvoboja proti Italijanu Leonardu Valerianiju, marca zmagovalcu grand slama v Gruziji.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.