Gal Blažič David Štarkel judo

Judo, evropsko prvenstvo, Tbilisi

Slovenski judoisti EP odprli s porazoma v uvodnem krogu

David Štarkel | David Štarkel je doživel poraz v prvem krogu. | Foto Aleš Fevžer

V Tbilisiju se je začelo evropsko prvenstvo v judu. Slovenska reprezentanta David Štarkel in debitant na tekmovanjih za nazive najboljših na stari celini, Gal Blažič, sta v najlažji moški kategoriji do 60 kg doživela poraza že v uvodnem krogu.

Kaja Schuster
Sportal Slovenka zaradi bolezni tik pred zdajci ostala brez evropskega prvenstva

Devetindvajsetletni Štarkel se je v Olimpijski palači pomeril z Ukrajincem Artjomom Lesjukom in izgubil po metu v zadnji sekundi dvoboja. Pred tem sta tekmovalca prikazala niz tehnik v parterju, kjer pa nobenemu ni uspelo dokončati začetega.

Na koncu je tako kot pred dvema letoma na EP v Zagrebu spet odločil met z nazivom tomoe-nage in vnovič se je veselil Ukrajinec.

"Zoprno je izgubiti v zadnji sekundi. Poznava se dobro, padel sem na isto tehniko kot nazadnje, ampak v končnici mi je po borbah v parterju popolnoma odrezalo noge in nisem našel rešitve. Vedel sem, kaj je največja nevarnost, tri do pet sekund prej sem vedel, kaj bo naredil. Moral bi v napad, tega nisem naredil in žal je zame konec tekmovanja," je po tekmi povedal Štarkel, ki je kot glavna cilja v nadaljevanju sezone izpostavil sredozemske igre in svetovno prvenstvo.

Izkušeni reprezentant, ki je letos uspešno začel sezono, ni skrival, da je tekmec zmagal zasluženo, čeprav je tudi sam zapravil priložnost za zmago v parterju. "Res sem bil blizu. Ampak nekako čudno v obrambi uklešči nogo, nihče na takšen način kot on, potem pa jo je težko izvleči za končni prijem. Res pa je tudi, da je bil v eni od situacij v parterju bližje predčasni zmagi tekmec. Mislim, da sem se na koncu držal le še s prstom."

Gal Blažič je imel svoje priložnosti, bržkone pa so bile ključne izkušnje, saj je imel v dvoboju, ki se je končal šele po slabih štirih minutah podaljška, dobre priložnosti tudi slovenski judoist. Foto: Luka Kotnik

Blažič, ki je pred mesecem dni dopolnil 19 let, se je pogumno boril z Italijanom Andreo Carlinom, imel svoje priložnosti, bržkone pa so bile ključne izkušnje, saj je imel v dvoboju, ki se je končal šele po slabih štirih minutah podaljška, dobre priložnosti tudi slovenski judoist. Vendar je bil v ključnih trenutkih premalo odločen. Italijan je dvoboj dobil prav z odločnostjo, ko je v končnici s čvrsto akcijo bolj prevrnil, kot pa vrgel Blažiča.

"Na tatamiju sem se počutil dobro, imel sem več napadov, na koncu pa me je v akciji žal prehitel in končalo se je z iponom. Je izkušen tekmovalec, olimpijec, kljub temu sem šel na zmago, a se ni izšlo," je dejal mladi Slovenec, ki ima letos glavna cilja mladinska EP in SP.

O prvencu na članskem EP pa je dejal: "Srečen po porazu seveda nisem. Velik uspeh je, da sem se sploh uvrstil na to tekmovanje. Dobil sem pomembno izkušnjo, a zdaj se vračam v mladinsko konkurenco, med člani pa bom verjetno spet poskušal konec leta na veliki nagradi Zagreba."

V petek bo v Tbilisiju nastopilo kar šest slovenskih judoistov, med njimi tudi olimpijka Kaja Kajzer.

