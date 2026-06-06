Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
18.03

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
judo David Štarkel

Sobota, 6. 6. 2026, 18.03

4 minute

Judo, državno prvenstvo

David Štarkel do 12. naslova državnega prvaka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
David Štarkel | David Štarkel je ugnal vse štiri tekmece in naslov prvaka Slovenije osvojil že 12. v karieri. | Foto Aleš Fevžer

David Štarkel je ugnal vse štiri tekmece in naslov prvaka Slovenije osvojil že 12. v karieri.

Foto: Aleš Fevžer

Judoisti so se v Zgornjem Dupleku pomerili za naslove davnih prvakov v posamični konkurenci. V kategoriji do 60 kg se je naziva najboljšega v državi vnovič veselil David Štarkel iz Impola, ki je ugnal vse štiri tekmece in naslov prvaka Slovenije osvojil že 12. v karieri.

"Dvanajsti naslov, se dobro sliši. Vedno je lepo osvojiti naslov državnega prvaka. Lahko rečem, da je ta kategorija v Sloveniji res moja, tako je občutek res dober," je bil po novem uspehu zadovoljen dolgoletni reprezentant.

Za nov uspeh je vnovič moral ostati zbran in previden. Tekmeci se menjajo, mladih izzivalcev vsakič ne manjka, a nasprotniki odhajajo tudi v višje kategorije, sam pa ostaja stalnica kategorije do 60 kilogramov: "Fantje pridejo in gredo, jaz pa ostajam tu. Poznamo se s treningov, tako da sem vedel, kaj pričakovati, ampak vseeno, blazina je spolzka, hitro se lahko kaj zgodi, zato nisem nikogar podcenjeval."

Čeprav je letos državno prvenstvo za članice in člane potekalo v nekoliko kasnejšem terminu kot običajno, je to izkušenemu slovenskemu judoistu ustrezalo: "Po pravici povedano se s tem nisem obremenjeval.

Drugi naslov je Impolu priboril Timotej Kos v kategoriji do 100 kg, ki je v odločilni borbi ugnal Gala Bertalaniča Žižka v podaljšku, pri čemer je moral Kos tekmeca v finalu vreči v podaljšku kar dvakrat, saj so sodniki prvo oceno razveljavili, a že pred tem je bil ona obeh straneh videti veliko živcev, saj je bilo jasno, da gre za odločilni dvoboj.

Kolajne je danes osvojilo kar 18 slovenskih klubov. Najuspešnejši so bili s po treni naslovi Z'Dežele Sankaku, Bežigrad in Slovenj Gradec. Skupaj z drugimi in tretjimi mesti pa so bili skupno najuspešnejši varovanci Marjana Fabjana z Lopate.

Med članicami so naslove osvojile: Kristina Vršič (do 48 kg, Duplek), Nuša Samec (do 52 kg, Slovenj Gradec), Nika Tomc (do 57 kg, Z'Dežele Sankaku), Zarja Mastnak (do 63 kg, Z'Dežele Sankaku), Nika Koren (do 70 kg, Bežigrad), Kaja Schuster (do 78 kg, Bežigrad) in Tara Janjić (nad 78 kg, Ivo Reya).

Pri članih so se naslovov državnih prvakov razveselili: David Štarkel (do 60 kg, Impol), Gašper Kokalj (do 66 kg, Bežigrad), Urh Ogrizek (do 73 kg, Z'Dežele Sankaku), Aleks Krivec (do 81 kg, Slovenj Gradec), Aljaž Gostenčnik (do 90 kg, Slovenj Gradec), Timotej Kos (do 100 kg, Impol) in Blaž Vrankar (nad 100 kg, GIB Šiška).

Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala v svetovni seriji IJF. Najprej bo na sporedu tekma v Mongoliji, na Kitajskem. Konec avgusta sledijo sredozemske igre v italijanskem Tarantu, oktobra pa še svetovno prvenstvo v Bakuju, kjer ser bodo že delile tudi točke za posebno olimpijsko lestvico za Los Angeles 2028.

judo David Štarkel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.