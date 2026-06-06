David Štarkel do 12. naslova državnega prvaka

Judoisti so se v Zgornjem Dupleku pomerili za naslove davnih prvakov v posamični konkurenci. V kategoriji do 60 kg se je naziva najboljšega v državi vnovič veselil David Štarkel iz Impola, ki je ugnal vse štiri tekmece in naslov prvaka Slovenije osvojil že 12. v karieri.

"Dvanajsti naslov, se dobro sliši. Vedno je lepo osvojiti naslov državnega prvaka. Lahko rečem, da je ta kategorija v Sloveniji res moja, tako je občutek res dober," je bil po novem uspehu zadovoljen dolgoletni reprezentant.

Za nov uspeh je vnovič moral ostati zbran in previden. Tekmeci se menjajo, mladih izzivalcev vsakič ne manjka, a nasprotniki odhajajo tudi v višje kategorije, sam pa ostaja stalnica kategorije do 60 kilogramov: "Fantje pridejo in gredo, jaz pa ostajam tu. Poznamo se s treningov, tako da sem vedel, kaj pričakovati, ampak vseeno, blazina je spolzka, hitro se lahko kaj zgodi, zato nisem nikogar podcenjeval."

Čeprav je letos državno prvenstvo za članice in člane potekalo v nekoliko kasnejšem terminu kot običajno, je to izkušenemu slovenskemu judoistu ustrezalo: "Po pravici povedano se s tem nisem obremenjeval.

Drugi naslov je Impolu priboril Timotej Kos v kategoriji do 100 kg, ki je v odločilni borbi ugnal Gala Bertalaniča Žižka v podaljšku, pri čemer je moral Kos tekmeca v finalu vreči v podaljšku kar dvakrat, saj so sodniki prvo oceno razveljavili, a že pred tem je bil ona obeh straneh videti veliko živcev, saj je bilo jasno, da gre za odločilni dvoboj.

Kolajne je danes osvojilo kar 18 slovenskih klubov. Najuspešnejši so bili s po treni naslovi Z'Dežele Sankaku, Bežigrad in Slovenj Gradec. Skupaj z drugimi in tretjimi mesti pa so bili skupno najuspešnejši varovanci Marjana Fabjana z Lopate.

Med članicami so naslove osvojile: Kristina Vršič (do 48 kg, Duplek), Nuša Samec (do 52 kg, Slovenj Gradec), Nika Tomc (do 57 kg, Z'Dežele Sankaku), Zarja Mastnak (do 63 kg, Z'Dežele Sankaku), Nika Koren (do 70 kg, Bežigrad), Kaja Schuster (do 78 kg, Bežigrad) in Tara Janjić (nad 78 kg, Ivo Reya).

Pri članih so se naslovov državnih prvakov razveselili: David Štarkel (do 60 kg, Impol), Gašper Kokalj (do 66 kg, Bežigrad), Urh Ogrizek (do 73 kg, Z'Dežele Sankaku), Aleks Krivec (do 81 kg, Slovenj Gradec), Aljaž Gostenčnik (do 90 kg, Slovenj Gradec), Timotej Kos (do 100 kg, Impol) in Blaž Vrankar (nad 100 kg, GIB Šiška).

Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala v svetovni seriji IJF. Najprej bo na sporedu tekma v Mongoliji, na Kitajskem. Konec avgusta sledijo sredozemske igre v italijanskem Tarantu, oktobra pa še svetovno prvenstvo v Bakuju, kjer ser bodo že delile tudi točke za posebno olimpijsko lestvico za Los Angeles 2028.