Razkritje: to je razlog, da je Orban zasovražil Ukrajino

Madžarske zamere proti Ukrajini imajo temelje v zgodovini in propadu predtrianonske Ogrske po prvi svetovni vojni. Tako kot v drugih madžarskih sosedah tudi v Ukrajini živi madžarska manjšina, ki pa za razliko od Madžarov v Romuniji ali Srbiji nima pravice do dvojnega državljanstva in s tem tudi do volilne pravice na madžarskih volitvah. Podobno je tudi na Slovaškem, toda Orban si ni upal napadati Slovaške, ker jo je potreboval kot zaveznico znotraj EU. Ukrajina pa ni v EU in je pod pritiskom velike Rusije, zato je za Orbana bila lahka in priročna tarča.

Do prve svetovne vojne je bila Ogrska madžarski srednjeevropski minimperij, v katerem so Madžari predstavljali le slabo polovico prebivalstva. Le nekaj odstotkov prebivalcev je imelo volilno pravico (večinoma madžarski plemiči), nemadžarsko prebivalstvo (tudi Slovenci v Prekmurju) pa je bilo tarča načrtne madžarizacije.

Madžarska trianonska travma

Ne preseneča, da so nemadžarski narodi po prvi svetovni vojni navdušeno pozdravili propad Ogrske. Na drugi strani je za Madžare propad njihovega imperija še vedno boleča tema, tudi zato, ker so na drugi strani na novo začrtanih meja ostali številni Madžari (po nekaterih ocenah okoli 3,3 milijona).

Največje število Madžarov zdaj živi v Romuniji (več kot milijon), na Slovaškem (več kot 420 tisoč), v Srbiji (po zadnjih podatkih okoli 180 tisoč) in Ukrajini (ocene se gibljejo od 80 do 150 tisoč).

Orban ustvari svojo novo volilno bazo med zamejskimi Madžari

Potem ko je Viktor Orban leta 2010 znova prišel na oblast, se je odločil, da se bo dolgoročno utrdil na oblasti tudi tako, da bo ustvaril novo skupino volivcev. To so Madžari, ki živijo v sosednjih državah.

Viktor Orban pomen madžarske manjšine za Fidesz poudarja tudi s tem, da ima v kraju Baile Tusnad (Tusvanyos po madžarsko) v Transilvaniji v Romuniji njegova stranka poletne tabore. Leta 2014 je tako v Baile Tusnadu prvič predstavil svoj koncept iliberalne demokracije oziroma iliberalne države.

Z zakonom o državljanstvu, ki je bil sprejet leta 2011, so pripadniki madžarske manjšine dobili madžarsko državljanstvo v državah, kjer je bilo dovoljeno dvojno državljanstvo, leto kasneje pa so pridobili tudi volilno pravico in so lahko volili na madžarskih volitvah. To se je izkazalo za mojstrsko potezo za Orbana – pridobil si je lastno zasebno volilno telo, piše geopolitična analitičarka Ines Burrell v članku, objavljenem na spletnem mediju Persuasion.

Slovaška in Ukrajina ne dovolita dvojnega državljanstva

Romunija in Srbija dovoljujeta dvojno državljanstvo pripadnikom madžarske manjšine in s tem tudi volilno pravico na madžarskih volitvah, ne pa tudi Slovaška in Ukrajina. Slovaška je pod vodstvom Roberta Fica decembra 2025 celo sprejela zakon, ki kritiko Beneševih odlokov (odloki, ki jih je po drugi svetovni vojni sprejela takratna Češkoslovaška, in so bili usmerjeni zlasti proti Nemcem, a tudi Madžarom) opredeljuje kot kaznivo dejanje.

Orban je glede tega Fičevega zakona molčal, ker je zanj slovaški premier kot zaveznik znotraj EU preveč pomemben. Poleg tega slovaški Madžari nimajo madžarskega državljanstva in volilne pravice na Madžarskem, zato za Orbana niso tako pomembni kot romunski ali srbski Madžari.

Orban ne upa v spor s Slovaško, rad pa udriha po Ukrajini

Če Orban ne upa v spor s Slovaško, ker bi izgubil podporo Fica, pa teh zadržkov ni pri Ukrajini, ker ta ni članica EU. Prva zamera glede Kijeva je bila najprej ta, da ukrajinski Madžari, ki živijo v Podkarpatski Ukrajini (Zakarpatje z zornega kota Kijeva), nimajo pravice do dvojnega državljanstva. Večino prebivalstva Podkarpatske Ukrajine predstavljajo Ukrajinci, ki jih je okoli milijon.

Slovaška tako kot Ukrajina madžarski manjšini ne dovoli dvojnega državljanstva, decembra pa je celo kriminalizirala kritiko povojnih Beneševih dekretov, ki so bili uperjeni tudi proti Madžarom. A ker je Orban Fica potreboval za zaveznika znotraj EU, si ni upal grajati Slovaške.

Poleg tega je bilo več kot očitno, da skuša Orban izkoristiti težki položaj, v katerem se je Ukrajina znašla leta 2014, ko je Rusija enostransko priključila Krim in v Donbasu podprla zagovornike odcepitve od Ukrajine. Orban je namreč od Kijeva zahteval regionalno avtonomijo za madžarsko manjšino.

Jezikovni spor med Kijevom in Budimpešto

Še bolj je poslabšal odnose med Budimpešto in Kijevom ukrajinski šolski zakon iz leta 2017, ki je zapovedal uporabo ukrajinskega jezika v šolstvu od petega razreda osnovne šole naprej. Tarča zakona je bil ruski jezik, toda zakon je udaril tudi po poljski, slovaški in madžarski manjšini.

Kot piše Burrellova, sta Varšava in Bratislava spor skušali zgladiti z diplomacijo, medtem ko se je Budimpešta odločila za odprti spor z Ukrajino. Odločno je začela nasprotovati ukrajinskemu članstvu v EU in Natu, kar je seveda razveselilo Putinovo Rusijo. Orban je zaradi svoje proruske politike dobil vzdevek Putinov oziroma ruski trojanski konj v EU.

Orban kot Putinov trojanski konj v EU

Ko je februarja 2022 Rusija napadla Ukrajino, se je šušljalo, da je ruski predsednik Vladimir Putin Orbana o tem vnaprej obvestil in da je Orban celo načrtoval vojaško zasedbo Podkarpatske Ukrajine, ko bi ruske sile v nekaj dnevih strle Ukrajino. A Kijev ni padel in Ukrajina se je obdržala nad površjem. Začela se je dolgotrajna frontna vojna.

Zaradi energetske odvisnosti od Rusije ter ideološki sorodnosti med Putinovo in Orbanovo iliberalno državo sta imela Putin in Orban vedno tesne stike. Številni so Orbanu že pred leti nadeli vzdevek ruski oziroma Putinov trojanski konj v EU. Na koncu se je izkazalo, da je Orban samega sebe videl kot miška, ki pomaga ruskemu levu.

Orban je med vojno nasprotoval zahodni pomoči Ukrajini in hkrati oviral sprejetje evropskih sankcij proti Rusiji. Hitro je prišlo do javnih sporov med Orbanom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ti so se samo še stopnjevali.

Zelenski je dobil vlogo Orbanovega protikandidata

Pred letošnjimi volitvami se je celo zdelo, da je Orbanov tekmec na volitvah Zelenski, ne pa Peter Magyar, saj je Fidesz razobesil številne plakate z obrazom Zelenskega in napisom, ki je madžarskim volivcem sporočal, da bo Orbanov poraz zmaga Zelenskega.

Kot poudarja Burrellova, je Orbanov negativni odnos do Ukrajine v sozvočju z ukrajinskim javnim mnenjem. Leta 2025 je ena od madžarskih javnomnenjskih anket izmerila, da ima polovica Madžarov Ukrajino za nevarno, da 64 odstotkov Madžarov nasprotuje članstvu Ukrajine v EU in da je Zelenski med Madžari eden od najbolj osovraženih tujih politikov – približno na ravni Putina.

Magyar ne pade v Orbanovo ukrajinsko past

Če je Orbanu leta 2022 uspelo zmagati tudi s pomočjo protiukrajinskih sporočil in z zatrjevanjem, da lahko samo on prepreči zdrs Madžarske v vojno proti Rusiji, pa letos ni bilo tako. Tudi zato ne, ker se je Magyar, ki dobro ve, kako večina Madžarov gleda na Ukrajino in Zelenskega, spretno izogibal dajanju kakršnegakoli občutka, da simpatizira z Ukrajino oziroma da deluje v njenem interesu.

Magyar je Orbana premagal tudi zato, ker se je madžarskim volivcem predstavil kot domoljubni Madžar, ki se bojuje proti skorumpiranemu sistemu in ruskemu vplivu. Izogibal se je izjavam v korist Ukrajine, ker je vedel, da madžarski volivci večinoma niso naklonjeni Ukrajini.

Predvolilna demonizacija ni prinesla zmage Orbanu tudi zato, ker tudi Rusija – kljub tesnim stikom med Orbanom in Putinom - ni najbolj priljubljena med Madžari. Nenazadnje je Moskva leta 1956 zatrla madžarsko revolucijo s sovjetskimi tanki (da ne gremo v 19. stoletje, ko so ruske čete zatrle madžarsko revolucionarno vstajo proti Habsburžanom), in tega Orban ne more izbrisati iz madžarskega kolektivnega spomina.

Orban kot mišek, ki pomaga ruskemu levu

Seveda ni bilo naključje, da so tik pred volitvami pricurljali v javnost telefonski pogovori med Orbanom in Putinom ter madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom in njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. V teh pogovorih se je madžarska stran izkazala kot kakšen ruski sluga. Orban se je celo označil za miška, ki rešuje leva (Putina oziroma Rusijo).

Magyar je to seveda izkoristil in pogovore označil za izdajo madžarskih interesov. Veliko Madžarov se je strinjalo z njim. Protirusko razpoloženje se je še povečalo, ko se je začelo šušljati, da so v Budimpešto prišli Rusi, ki naj bi pomagali Orbanu k zmagi na volitvah.

Za veliko Madžarov so bile volitve referendum: za Rusijo ali EU

Ne preseneča, da je postal vzklik Ruszkik haza! (sl. Rusi, pojdite domov!), tj. vzklik iz časov madžarske revolucije leta 1956, eden od predvolilnih sloganov Magyarjevih podpornikov. O tem, da je bilo protirusko razpoloženje eden od vzrokov za Orbanov hudi poraz na letošnjih volitvah, piše tudi novinar britanskega medija Unherd Aris Roussinos.

Pred volitvami so v javnost pricurljale informacije, ki so razkrivale, da je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova na skrivaj obveščal o dogajanju v EU. Madžarski volivci so dobili vtis, da Fidesz prodaja Madžarsko Rusiji.

Ta se je na Madžarskem pogovarjal z Magyarjevimi volivci. Ti so med razlogi za glasovanje proti Orbanu pogosto omenjali prorusko Orbanovo politiko. "Te volitve vidim kot volitve za EU in proti Rusiji – sem Evropejka in nočem pripadati Vzhodu," je dejala Roussinosu neka Madžarka. Orbanu je tudi očitala, da je prodal Madžare in Madžarsko Rusom.

Magyar proti Slovaški in Orbanu

Magyar je poleg tega izkoristil še dve šibki točki v Orbanovi nacionalni politiki varovanja interesov madžarske manjšine v drugih državah. Kot že omenjeno, se Orban ni upal spustiti v spor s Ficem zaradi kriminalizacije kritik Beneševih dekretov.

Magyar teh pomislekov ni imel. V svojih grajah Slovaške je celo uporabil pojem Felvidek (sl. Višavje). Ta madžarski pojem je v času Ogrske označeval območje današnje Slovaške, ki je večinoma gorato.

Magyar se je skušal pokazati kot večji Madžar od Orbana

S svojo obrambo madžarske manjšine na Slovaškem seveda Magyar ni dobil glasov slovaških Madžarov (ker ti nimajo volilne pravice na Madžarskem), a se je s tem pred Madžari na Madžarskem izkazal kot večji Madžar od Orbana.

Največja skupina madžarskih volivcev zunaj meja Madžarske so romunski oziroma transilvanski Madžari. Ti so prišli pod oblast Bukarešte po prvi svetovni vojni. Madžarska manjšina v Romuniji šteje nekaj več kot milijon pripadnikov, njen politični voditelj pa je Kelemen Hunor. Ta se je uprl Orbanu lani spomladi, ko je madžarski premier pred romunskimi predsedniškimi volitvami iz ideoloških in oportunističnih razlogov podprl romunskega nacionalista Georgea Simiona, ki je predtem rad žalil madžarsko manjšino.

Kot tudi piše Burrellova, je Magyar izkoristil še eno šibko točko Orbanove politike varovanja interesov zamejskih Madžarov. Ta je povezana z Romunijo. Romunski Madžari so trdna Orbanova volilna baza, Orban jih tudi zelo denarno podpira.

Orbanova romunska napaka

Toda ko je Orban pred lanskimi romunskimi predsedniškimi volitvami zaradi ideoloških sorodnosti podprl romunskega nacionalista Georgea Simiona, so se romunski oziroma transilvanski Madžari temu javno uprli. Niso namreč pozabili na Simionove žaljivke na račun Madžarov.

Vodja madžarske manjšine v Romuniji Kelemen Hunor je tako Madžare pozval, naj volijo za Simionovega liberalnega protikandidata Nicusorja Dana. Dana je podrl tudi Magyar in Orbanu očital, da je pljunil v obraz Madžarom in jih izdal.

Magyarjeva pešpot v znak solidarnosti z Madžari v Romuniji

Magyar je v podporo madžarske manjšine celo odšel na enajstdnevno pešpot od Budimpešte do romunskega mesta Oradea (madž. Nagyvarad), da bi pokazal svojo solidarnost z madžarsko manjšino v Romuniji. Orban je kmalu umaknil podporo Simionu.