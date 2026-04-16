V obsežnih ruskih napadih z raketami in droni na Ukrajino je bilo preteklo noč po vsej državi ubitih najmanj 19 ljudi, več kot sto je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. O žrtvah napadov, ki so bili med najbolj smrtonosnimi v zadnjih tednih, so med drugim poročali iz Odese, Kijeva in Dnipra.

14.15 Moskva pričakovala ameriško odpravo izjeme pri sankcijah na rusko nafto

Rusija je pričakovala, da ZDA ne bodo podaljšale veljavnosti izjeme pri sankcijah na prodajo ruske nafte, ki je bila že na morju, so danes sporočili v Kremlju, potem ko je ameriški minister za finance Scott Bessent v sredo napovedal odpravo izjeme.

"To je bilo pričakovano," je na vprašanje francoske tiskovne agencije AFP odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da Rusija že leta živi pod bremenom sankcij in se je naučila ravnati tako, da njihov vpliv čim bolj zmanjša.

Da Washington ne namerava podaljšati začasne izjeme pri sankcijah na prodajo ruske nafte, ki je bila že morju, je v sredo naznanil ameriški finančni minister Bessent. Dan prej je njegovo ministrstvo sporočilo, da veljavnosti podobne olajšave ne bo podaljšalo niti za iransko nafto.

Oba ukrepa sta bila namenjena ublažitvi globalnih pretresov v oskrbi z nafto, ki so sledili izbruhu ameriško-izraelske vojne proti Iranu, na katero se je islamska republika med drugim odzvala z zaprtjem Hormuške ožine, ki je ključna za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes obtožil Rusijo, da je ponoči namerno napadla civilne cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 16 ljudi in sto ranjenih. Zagotovil je krepitev pritiska Unije na Rusijo, dokler ne bo miru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova pozval k ohranitvi sankcij proti Rusiji.

"Še ena noč je dokazala, da si Rusija ne zasluži nobenega popuščanja v svetovni politiki ali odprave sankcij," je po obsežnih ruskih napadih na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Zelenski. "Rusija stavi na vojno," je poudaril in izpostavil pomen nadaljnjega pritiska nanjo za končanje vojne.

Pomembno je tudi, da zaveznice "pravočasno izpolnijo vse obljube o pomoči Ukrajini", je dejal in sporočil, da je poveljniku zračnih sil naročil, da stopi v stik s partnerji, ki so se zavezali dobavi raket za sistem zračne obrambe patriot in druge sisteme.

Predsednik Evropskega sveta Costa pa je Rusijo v izjavi na omrežju X Rusijo obtožil, da se je odločila za "namerno ustrahovanje civilistov", in nočne napade označil za "še en grozljiv napad na civilne cilje".

"Ruska agresivna vojna proti Ukrajini je spodletela, zato se je Rusija odločila namerno ustrahovati civiliste," je še izpostavil in dodal, da mora Moskva vojno končati. Zagotovil je nadaljnje stopnjevanje pritiska Unije na Rusijo in trdno podporo Ukrajine, dokler ne bo dosežen "celovit, pravičen in trajen mir na podlagi načel Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava".

V napadih na mesta po vsej Ukrajini, med katerimi je ruska vojska v zadnjih 24 urah izstrelila 659 dronov in 44 raket, je bilo po zadnjih podatkih lokalnih oblasti ponoči ubitih najmanj 16 ljudi, več kot sto pa ranjenih. Največ žrtev so zahtevali napadi v Odesi, kjer je bilo ubitih devet ljudi, in v prestolnici Kijev, kjer so bili ubiti štirje, med njimi tudi 12-letnik. Napadi v regiji Dnipropetrovsk so zahtevali tri življenja. V napadih so bila med drugim poškodovana tudi stanovanjska poslopja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

6.47 V ruskih napadih na Ukrajino najmanj 19 mrtvih

Največ žrtev so zahtevali napadi v pristaniškem mestu Odesa, kjer je bilo ubitih devet, ranjenih pa 26 ljudi, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočil vodja regionalne vojaške uprave Serhij Lisak.

V napadu je bil med drugim poškodovan študentski dom nacionalne akademije za glasbo, pri čemer je bilo ranjenih pet študentov, je dodal.

O silovitih nočnih napadih so poročali tudi iz prestolnice Kijev. Po poročanju časnika Kyiv Independent je bilo po vsem mestu slišati močne eksplozije. Ubiti so bili štirje ljudje, med njimi tudi 12-letni deček. Še 62 ljudi je bilo ranjenih, vključno z več zdravniki, ki so se odzvali na prvi val napadov, je sporočil župan Vitalij Kličko.

Ruski dron kamikaze leti proti stanovanjski stavbi. Foto: Reuters

V Dnipru v osrednjem delu države pa je bilo ubitih pet ljudi, 33 pa ranjenih, je na Telegramu sporočil vodja dnipropetrovske regije Oleksandr Ganža.

V Zaporožju je bil v napadu z dronom ubit en človek, še en pa ranjen, je sporočil vodja regionalne uprave Ivan Fedorov. V drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov sta bili ranjeni dve osebi.

Podpredsednik vlade Oleksij Kuleba je dejal, da so reševalne operacije v teku in da bi se število smrtnih žrtev lahko še povečalo. Zunanji minister Andrij Sibiha pa je pozval mednarodno skupnost k nujnemu ukrepanju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v odzivu na napade dejal, da je bila pretekla noč dokaz, da si Moskva ne zasluži nobenega popuščanja v mednarodni politiki. Znova je pozval k ohranjanju sankcij proti Rusiji.

Ta je v zadnjem dnevu v napadih, ki so se začeli v sredo in trajali vso noč, na mesta po vsej Ukrajini izstrelila skoraj 700 dronov in 44 raket.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je obsodil napade in Rusijo obtožil, da je namerno napadla civilne cilje v Ukrajini. Podobno obtožbo je na omrežju X objavila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in dodala, da se Evropa odziva z dodatnim pritiskom na Rusijo in pomočjo za Ukrajino.

"Evropa stopnjuje svoja prizadevanja. V zadnjih dneh sta Nemčija in Ukrajina sklenili sporazum o skupni proizvodnji orožja v vrednosti štirih milijard evrov, Združeno kraljestvo je napovedalo dobavo največje pošiljke dronov doslej, Nizozemska pa je obljubila 200 milijonov evrov," je zapisala.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so bili napadi usmerjeni na vojaškoindustrijske objekte in energetsko infrastrukturo, ki jo uporablja ukrajinska vojska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.