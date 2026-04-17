Švicarska hokejska zveza je slab teden zatem, ko je selektor Patrick Fischer priznal, da je pred zimskimi olimpijskimi igrami 2022 v Pekingu ponaredil potrdilo o cepljenju proti covidu-19, 50-letnika odpustila, čeprav so po njegovem priznanju sprva dejali, da so stvari rešili s pogovorom in da bo nadaljeval svoje delo. Fischer tako ne bo vodil reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu, kar bi bilo po pogodbi njegovo zadnje tekmovanje, selektorsko mesto bo zasedel Jan Cadieux.

Potem ko je zveza sprva želela obdržati Fischerja, češ da je zadeva zastarela, pa si je po burni javni razpravi o vrednotah in zaupanju na koncu premislila.

"Čeprav pravno gledano ni več nič spornega, Fischer do švicarskega hokeja ni pokazal spoštovanja in vrednot, zato smo se z njim razšli. To je težka, ampak razumna odločitev. Zahvaljujemo se mu za njegove brez dvoma velike športne dosežke," je izjavo predsednika zveze Ursa Kesslerja povzela avstrijska tiskovna agencija APA.

Foto: Guliverimage

Kessler je sicer pred dnevi dejal: "Kot zveza smo se soočili s tem in se nam zdi pohvalno, da je Patrick Fischer javno razkril svojo napako. To kaže na osebno odgovornost in značaj. S Fischerjem smo se o tem temeljito pogovorili. Sprejel je posledice. Za nas je zadeva zdaj končana. Zdaj se veselimo prihajajočega domačega svetovnega prvenstva s Patrickom Fischerjem in celotno ekipo."

"Švicarskemu hokeju na ledu je dal veliko. Hkrati moramo priznati, da je storil nekaj narobe. Na lastno odgovornost je naredil občutljivo napako. Še posebej v času, ko je svet zelo pozorno spremljal pravičnost in kohezijo," je dodal predsednik, ki je razkril tudi, da so Fischerju ponudili, da sam odstopi, a tega ni hotel.

Jan Cadieux, ki je do zdaj opravljal vlogo pomočnika selektorja, bo vodil reprezentanco na domačem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Desetletje uspehov

Fischer, nekdanji hokejist, je bil selektor reprezentance debelo desetletje, pod njegovim vodstvom so dosegli številne uspehe. V letih 2018, 2024 in 2025 je ekipo popeljal do srebrnih medalj na svetovnem prvenstvu. Na letošnjih olimpijskih igrah v Torinu so bili Švicarji peti.

Švica bo svetovno prvenstvo začela 15. maja proti olimpijskim prvakom Američanom. Slovenija bo na prvenstvu v skupini B.