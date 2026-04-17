Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Petek,
17. 4. 2026,
16.03

29 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek
Švica hokej Patrick Fischer

Petek, 17. 4. 2026, 16.03

29 minut

Patrick Fischer ni več selektor

Preobrat: Švicarji po priznanju o ponarejenem potrdilu odpustili selektorja

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Patrick Fischer | Patrick Fischer ni več selektor švicarske reprezentance. | Foto Guliverimage

Patrick Fischer ni več selektor švicarske reprezentance.

Foto: Guliverimage

Švicarska hokejska zveza je slab teden zatem, ko je selektor Patrick Fischer priznal, da je pred zimskimi olimpijskimi igrami 2022 v Pekingu ponaredil potrdilo o cepljenju proti covidu-19, 50-letnika odpustila, čeprav so po njegovem priznanju sprva dejali, da so stvari rešili s pogovorom in da bo nadaljeval svoje delo. Fischer tako ne bo vodil reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu, kar bi bilo po pogodbi njegovo zadnje tekmovanje, selektorsko mesto bo zasedel Jan Cadieux.

Patrick Fischer
Sportal Zapoznelo priznanje selektorja: na OI 2022 s ponarejenim potrdilom o cepljenju proti covid-19

Potem ko je zveza sprva želela obdržati Fischerja, češ da je zadeva zastarela, pa si je po burni javni razpravi o vrednotah in zaupanju na koncu premislila.

"Čeprav pravno gledano ni več nič spornega, Fischer do švicarskega hokeja ni pokazal spoštovanja in vrednot, zato smo se z njim razšli. To je težka, ampak razumna odločitev. Zahvaljujemo se mu za njegove brez dvoma velike športne dosežke," je izjavo predsednika zveze Ursa Kesslerja povzela avstrijska tiskovna agencija APA.

"Švicarskemu hokeju na ledu je dal veliko. Hkrati moramo priznati, da je storil nekaj narobe. Na lastno odgovornost je naredil občutljivo napako."

Kessler je sicer pred dnevi dejal: "Kot zveza smo se soočili s tem in se nam zdi pohvalno, da je Patrick Fischer javno razkril svojo napako. To kaže na osebno odgovornost in značaj. S Fischerjem smo se o tem temeljito pogovorili. Sprejel je posledice. Za nas je zadeva zdaj končana. Zdaj se veselimo prihajajočega domačega svetovnega prvenstva s Patrickom Fischerjem in celotno ekipo."

"Na lastno odgovornost je naredil občutljivo napako"

"Švicarskemu hokeju na ledu je dal veliko. Hkrati moramo priznati, da je storil nekaj narobe. Na lastno odgovornost je naredil občutljivo napako. Še posebej v času, ko je svet zelo pozorno spremljal pravičnost in kohezijo," je dodal predsednik, ki je razkril tudi, da so Fischerju ponudili, da sam odstopi, a tega ni hotel.

Jan Cadieux, ki je do zdaj opravljal vlogo pomočnika selektorja, bo vodil reprezentanco na domačem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Desetletje uspehov

Fischer, nekdanji hokejist, je bil selektor reprezentance debelo desetletje, pod njegovim vodstvom so dosegli številne uspehe. V letih 2018, 2024 in 2025 je ekipo popeljal do srebrnih medalj na svetovnem prvenstvu. Na letošnjih olimpijskih igrah v Torinu so bili Švicarji peti.

Švica bo svetovno prvenstvo začela 15. maja proti olimpijskim prvakom Američanom. Slovenija bo na prvenstvu v skupini B.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.