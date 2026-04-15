Ameriška vojska pravi, da je pomorska blokada, ki je bila uvedena v začetku tega tedna, "popolnoma ustavila gospodarsko trgovino" z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je kot že večkrat doslej ponovil, da je "vojna z Iranom zelo blizu konca", besedno pa se znova spravil nad Nato in papeža Leona. Tudi evropske države razmišljajo o koncu vojne in pripravljajo načrt za vojaško misijo, ki bi po koncu vojne zagotovila prosto plovbo skozi Hormuško ožino.

Donald Trump je za ABC News dejal, da ne razmišlja o podaljšanju premirja, ki poteče naslednji torek, saj ocenjuje, da za to ne bo potrebe. Napovedal je, da bodo sledili vznemirljivi dogodki. "Mislim, da nas čakata dva neverjetna dneva," je dejal. "Resnično verjamem v to."

Na vprašanje, ali se bo vojna končala z dogovorom ali preprosto z objavo uničenja sovražnikovih vojaških zmogljivosti, je Trump dejal, da sta oba izida možna. "Lahko bi se končala na oba načina, vendar mislim, da je dogovor boljša možnost, ker jim omogoča obnovo," je pojasnil. "Zdaj imajo resnično drugačen režim. Kakor koli že, radikalce smo odpravili. Izginili so," je dodal.

Omenil je tudi svojo vlogo v svetovni politiki. "Če ne bi bil predsednik, bi se svet razpadal," je zaključil Trump.

6.28 Trump znova napada Nato in papeža

Ameriški predsednik Donald Trump je v seriji objav na svojem družbenem omrežju Truth Social znova kritiziral papeža Leona in Nato. V eni od objav je prosil, naj nekdo "prosim pove papežu Leonu, da je absolutno nesprejemljivo, da ima Iran jedrsko bombo". Trump je tudi trdil, da so iranske oblasti v zadnjih dveh mesecih ubile "vsaj 42 tisoč" protestnikov.

V drugi objavi je ponovil svojo že znano kritiko Severnoatlantske zveze. Dejal je, da NATO "ni bil z nami in ga tudi v prihodnje ne bo".

6.25 Trump: Vojna z Iranom je zelo blizu konca

Donald Trump je dejal, da je vojna z Iranom "zelo blizu konca", in ponovil podobne trditve, ki jih je podal v zadnjih tednih. V intervjuju za Fox Business je ameriški predsednik med drugim dejal, da si Teheran "obupano" želi doseči dogovor, poročajo tuji mediji.

"Mislim, da je blizu konca. Da, mislim, da je zelo blizu konca," je Trump povedal za Fox.

Nato je dodal: "Veste, če bi se zdaj umaknili, bi potrebovali 20 let, da obnovijo državo. In še nismo končali. Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da si obupno želijo skleniti dogovor."

Trump je tudi namignil, da bi se pogovori med ZDA in Iranom lahko nadaljevali, za New York Post pa povedal, da se "lahko nekaj zgodi v naslednjih dveh dneh". Prvi krog pogovorov, ki je potekal prejšnji konec tedna v Pakistanu, se je končal brez resolucije.

Medtem je podpredsednik JD Vance včeraj na dogodku na Univerzi v Georgii dejal, da si Trump želi doseči "velik dogovor" s Teheranom.

6.23 Ameriška vojska: Blokada je popolnoma ustavila pomorsko trgovino z Iranom

Ameriška vojska CENTCOM pravi, da je pomorska blokada, ki je bila uvedena v začetku tega tedna, "popolnoma ustavila gospodarsko trgovino" z Iranom. Blokada iranskih pristanišč je bila "v celoti izvedena", da bi zagotovili ameriško "pomorsko prevlado na Bližnjem vzhodu", je sporočilo ameriško centralno poveljstvo in dodalo, da v prvih 24 urah nobena ladja ni prečkala blokade. Hkrati so ameriške sile nudile podporo plovilom, ki so potovala skozi Hormuško ožino do pristanišč zunaj Irana.

Ukrepi so bili sprejeti, potem ko je Donald Trump zagrozil, da bo "odpravil" Teheranova hitra napadalna plovila, če se bodo približala ameriškim vojnim ladjam. Iranski predsednik Masoud Pezeshkian se je odzval z opozorilom, da bodo grožnje "imele daljnosežne posledice za svet".

6.20 Libanon: Pogovori z Izraelom so konstruktivni, vendar je potrebno premirje

Libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moawad je poudarila nujno potrebo po končanju konflikta med Izraelom in Hezbolahom. Njena izjava je sledila predhodnemu krogu pogovorov med Izraelom in Libanonom v Washingtonu, ki jih je po poročanju Reutersa označila za "konstruktivne".

Moawad, ki se je včeraj udeležila srečanja, je pozvala k premirju v izraelskem konfliktu z militantno skupino, ki jo podpira Iran. Zahtevala je tudi "konkretne ukrepe za rešitev in ublažitev hude humanitarne krize". To so prvi neposredni pogovori med državama v zadnjih nekaj desetletjih.

Njen izraelski kolega Yechiel Leiter, ki je bil prav tako na srečanju v ameriški prestolnici, je dejal, da sta državi "na isti strani", da bi "osvobodili Libanon" izpod Hezbolaha, ki deluje v tej državi.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki je gostil pogovore, je srečanje označil za "zgodovinsko priložnost".

6.15 Evropa pripravlja vojaško misijo v Hormuzu brez Amerike, Izraela in Irana

Evropske države pripravljajo načrt za vojaško misijo, ki bi po koncu vojne zagotovila prosto plovbo skozi Hormuško ožino, vendar ZDA v operaciji ne bi sodelovale.

Po poročanju Wall Street Journala gre za široko koalicijo držav, ki bi vključevala ladje za odstranjevanje min in druga vojaška plovila.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da bo misija izključno obrambna in ne bo vključevala "vojskujočih se strani", kar pomeni ZDA, Izraela in Irana. Evropski diplomati poudarjajo tudi, da evropske ladje ne bodo pod poveljstvom ZDA.

Načrt si prizadeva povrniti zaupanje ladjarjev in omogočiti varen prehod skozi eno najpomembnejših plovnih poti na svetu, skozi katero prehaja približno petina svetovne nafte.

V misiji bi očitno sodelovala tudi Nemčija, ki se doslej ni želela vojaško vključiti. Sodelovanje Berlina bi lahko znatno okrepilo operacijo, saj ima Nemčija ključne vojaške zmogljivosti, zlasti na področju odstranjevanja min.

Odločitev o sodelovanju bi lahko bila sprejeta že ta teden, vendar je potrebna odobritev parlamenta.