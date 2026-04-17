Petrol zavrnil skupščinske predloge SDH o posebnih revizijah

Nadzorni svet Petrola je v četrtek preučil zahtevo Slovenskega državnega holdinga (SDH) in države za sklic skupščine, na kateri bi delničarji odločali o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja družbe. Na podlagi več pravnih vidikov je vse predlagane točke zavrnil in jih ne bo uvrstil na dnevni red skupščine, so sporočili iz Petrola.

SDH – v Petrolu ima 12,7-odstotni lastniški delež, država je neposredno lastnica 10,8-odstotnega, Kapitalska družba je medtem lastnica še 10,8 odstotka delnic – je vložil zahtevo za odločanje o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna.

Petrol: Nekateri predlogi so nedopustni

Kot ocenjujeta uprava in nadzorni svet Petrola, so nekateri predlogi nedopustni, med njimi ta, po katerem bi se presojal vpliv na vodenje poslov, kar po njunih ocenah ne more biti predmet posebne revizije. Nekateri drugi predlogi niso dovolj določni, predvsem pa kot celota posegajo v zelo širok obseg poslovanja družbe.

Zelo široko zastavljene posebne revizije so po mnenju Petrola v nasprotju s konceptom "posebnosti", na katerem temelji ureditev posebne revizije skladno z zakonom o gospodarskih družbah. "Nadziranje poslov je naloga nadzornega sveta, skupščina pa ima zakonsko izrecno določene pristojnosti, ki jih delničarji ne morejo poljubno širiti," poudarjajo v družbi.

Kot pojasnjujejo, zakon namreč omejuje predmet posebne revizije. Njen predmet je lahko le vodenje posameznih, določenih poslov (pa tudi ustanovitveni postopki in postopki povečanja/zmanjšanja osnovnega kapitala), nikakor pa ne vodenje poslov na splošno. "To pomeni, da mora biti predmet posebne revizije čim bolj natančno določen, konkretiziran in ga ni mogoče določiti 'na slepo', kar je nedopustno," navajajo v Petrolu.

Petrol: Predlagatelji bi morali pojasniti razloge

Točke, ki sta jih predlagala SDH in Republika Slovenija, po ocenah uprave in nadzornega sveta tudi niso bile razložene, čeprav sta delničarja navedla, da razlogi za uvedbo posebne revizije obstajajo. Prav tako niso bili navedeni razlogi za sklic skupščine, poudarjajo v družbi. "Kljub posebnemu pozivu Petrola predlagateljem, da podajo obrazložitev za uvrstitev posameznih točk in predlogov sklepov na dnevni red skupščine, tega do današnjega dne niso storili," so zapisali.

"Ob tako obsežno zastavljeni posebni reviziji bi moral predlagatelj pojasniti razloge, ki bi morali biti ob tako obsežno zastavljeni posebni reviziji utemeljeni, kar je pomembno predvsem z vidika zagotavljanja enakomerne obveščenosti vseh delničarjev, da se lahko vsak delničar še pred odločitvijo, ali se bo skupščine udeležil, pravočasno seznani z razlogi in namenom tako obsežne posebne revizije, ki bo terjala visoke stroške in poseg v tekoče poslovanje družbe ter vplivala na dobro ime družbe," vztrajajo v Petrolu.

Po njihovem mnenju je ob tem smiselno, da so organi vodenja in upravljanja družbe vnaprej seznanjeni z razlogi za posebno revizijo, da se lahko na skupščino ustrezno pripravijo in delničarjem dajo ustrezna pojasnila.

"Glede na to, da družba do dne sklica redne letne skupščine ni prejela navedenih obrazložitev in preostale navedene razloge, nadzorni svet ni potrdil uvrstitve predlaganih točk na dnevni red skupščine delničarjev Petrola," so v današnjem sporočilu še zapisali v družbi.

SDH je sicer, potem ko ga je Petrol pozval k obrazložitvi oz. utemeljitvi posameznih predlogov za izvedbo posebnih revizij, spomnil na določila zakona o gospodarskih družbah, ki kot pogoje za zahtevo za sklic skupščine določa le pisno navedbo dnevnega reda in predlogov sklepov. Obrazložitev je zahtevana le, kadar se pri posamezni točki ne sprejema sklepa, so pojasnili v SDH.

"V primeru zahteve za sklic skupščine, ki jo je vložil SDH, se sklepi sprejemajo, zato zakon predhodne obrazložitve ne zahteva," so pred tednom dni zapisali v upravljavcu državnih naložb in dodali, da bo SDH obrazložitve k posameznim predlogom sklepov tako podal neposredno na skupščini delničarjev.

SDH pričakuje, da bo Petrol upošteval zakonske določbe

SDH pričakuje, da bo Petrol upošteval zakonske določbe in da bo skupščina zasedala čim prej, najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve holdinga. Redna skupščina Petrola je skladno s finančnim koledarjem predvidena za 21. maj. Družba je sicer še ni sklicala. To naj bi storila že pred enim tednom, a je objavo sklica zamaknila.

Je pa prejšnji teden objavila višino predlagane dividende, o kateri bodo odločali delničarji. Uprava s soglasjem nadzornikov skupščini družbe predlaga izplačilo dividende v bruto vrednosti 2,5 evra na delnico, potem ko je ta lani znašala 2,1 evra bruto.