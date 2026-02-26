Danes bo pestro v knežjem mestu. Nogometaši Celja bodo odigrali prvo letošnjo evropsko tekmo na domačem stadionu. Proti prvaku Kosova Driti bodo branili prednost s prvega srečanja v Prištini (3:2) in se skušali še drugo leto zapored v konferenčni ligi prebiti med 16 najboljših. ''Pričakujem napadalnejše Celje,'' napoveduje trener Ivan Majevski, ki je nedavno nasledil Alberta Riero in bo prvič vodil grofe v Evropi na stadionu Z'dežele. Dvoboj se bo začel ob 18.45. Takrat bosta na Reki v "slovenskem" obračunu na delu Rijeka Dejana Petroviča in Omonia Jureta Balkovca, na klopi gostiteljev pa zaradi zdravstvenih težav ne bo Victorja Sancheza. Jagiellonia poškodovanega Dušana Stojinovića bo gostovala v Firencah, donedavni napadalec Celja Danijel Šturm pa se bo s češko Sigmo mudil v Švici. Primorec je prejšnji teden zadel v polno.

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 26. februar:

Celjani so si z zmago v Prištini (3:2) na široko odprli vrata napredovanja v osmino finala, kjer bi jih v petek na plesu kroglic čakal AEK Atene oziroma praška Sparta, a jih neprepričljiva predstava v drugem polčasu srečanja še zdaleč ne pomirja. Takrat so kosovskemu prvaku Driti dovolili, da so po zaostanku z 0:2 ujeli Celjane (2:2), a se je nato v izdihljajih srečanja izkazal rezervist Matej Poplatnik in poskrbel za dragoceno zmago grofov.

Kvesić: Nasprotnik nas ne bo čakal zaprt

Mario Kvesić predstavlja pomemben člen igre Celja v zvezni vrsti. Foto: Jure Banfi Na povratnem srečanju bodo Celjani računali na prednost domačega igrišča, na tribunah pa bi se lahko zbralo vsaj štiri tisoč gledalcev, ki bi domači zasedbi predstavljali močan veter v hrbet. Mario Kvesić, kreativna duša zvezne vrste, je prepričan, da bo Celjanom na povratni tekmi lažje, saj bodo morali gostje napasti, s tem pa tudi tvegati in vodilni ekipi 1. SNL tako prepustiti bistveno več praznega prostora kot prejšnji četrtek.

"Prednost s prve tekme nam prinaša določeno mirnost, saj rezultat zapoveduje, da bodo morali napasti. To nam odgovarja, saj bo to ponujalo več prostora, nasprotnik nas ne bo čakal zaprt, kar nam odgovarja,'' razmišlja izkušeni nogometaš iz BiH, njegov trener Ivan Majevski, ki je na celjski klopi nasledil Alberta Riero, pa zagovarja miselnost, kako naj bi bili Celjani tisti, ki bodo na povratni igri vodili igro.

Celjanov prvič v tej sezoni na domači evropski tekmi ne bo vodil Albert Riera. Foto: Aleš Fevžer

"Agresivnejša Drita? Pričakujem napadalnejše Celje. Ne le v prvem ali drugem polčasu, temveč skozi celotno tekmo. Mi smo tisti, ki moramo pokazati pravi obraz in iti po zmago," sporoča 37-letni Belorus, ki bo debitiral na domači evropski tekmi Celja v vlogi prvega trenerja. Kako pa se spopada s pritiskom, saj bi neuspeh Celjanov močno odmeval in pokvaril ambiciozne načrte kluba, ki tudi po odhodu Riere še vedno sanja o dnevu, ko bi se v mestu ob Savinji igrale tekme lige prvakov.

"Pritisk je nekaj čudovitega. Če imaš to odgovornost, je to privilegij. Čutil sem ga, ko sem bil nogometaš in nastopal za reprezentanco in v evropskih tekmovanjih. Pritisk je tisti, ki te sili, da si boljši. Pritisk pomeni, da nekdo nekaj pričakuje od tebe in da si dovolj dober, da ta pričakovanja izpolniš. Verjamem v napredovanje v osmino finala," je v domačem taboru zaznati optimizem. Celjanom za preboj med najboljših 16 zadošča že neodločen rezultat. V primeru tesne zmage gostov bi po rednem delu sledil podaljšek.

Velike želje po uspehu pa ne skrivajo tudi v taboru Drite. Kosovski prvak bi rad pisal zgodovino in se prvič uvrstil med 16 najboljših v konferenčni ligi, zato velja pričakovati tekmo, na kateri bi lahko zaradi odprtega nogometa videli kar nekaj zadetkov.

Sanchez po tisto, kar mu ni uspelo z Olimpijo

Victor Sanchez je Rijeko popeljal na tretje mesto v hrvaškem prvenstvu, zdaj je na dobri poti, da se uvrsti v osmino finala konferenčne lige. To mu lani ni uspelo z Olimpijo, ko je izpadel proti Borcu. Foto: Guliverimage Rijeka bo po stresnem gostovanju na Poljudu, kjer je izgubila jadranski derbi s Hajdukom (0:1), rdeči karton pa sta prejela tako Dejan Petrovič kot tudi trener Victor Sanchez, gostila ciprsko Omonio. Ker za goste nastopa Jure Balkovec, bo na Rujevici potekal "slovenski" spopad reprezentančnih soigralcev. Ne bo pa na klopi Rijeke Sancheza, saj nekdanji trofejni trener Olimpije zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih so ga v torek zadržali v bolnišnici, ne bo vodil moštva. Tako bo Rečane vodil njegov pomočnik in rojak Ramiro Munoz. Sanchez je lani v kvalifikacijah za osmino finala z Olimpijo izpadel proti Borcu iz Banjaluke. Bo leto dni pozneje uspešnejši s hrvaškim klubom?

Jagiellonia Dušana Stojinovića, ki ima zdravstene težave, zaradi katerih je izpustil že prvo srečanje s Fiorentino na Poljskem (0:3), bo gostovala v Firencah. Poljski predstavnik je pred izpadom, vijolice iz Toskane pa v tej sezoni bistveno boljše rezultate kot v serie A dosegajo prav v Evropi, kjer se v zadnjih letih že tradicionalno visoko uvrščajo v konferenčni ligi. Donedavni napadalec Celja Danijel Šturm se bo s češko Sigmo mudil v Švici. Primorec je prejšnji teden zadel v polno za remi na Češkem (1:1).

Danijel Šturm se je hitro vklopil v zasedbo Sigme in se ustalil v začetni enajsterici. Foto: Guliverimage

"Češka ima boljšo ligo od Slovenije. S prihodom v Olomouc sem storil korak naprej v karieri. Storil sem dobro potezo," je povedal Šturm za češki Sport. Danes bo skušal s Sigmo podaljšati evropsko sezono.

Med osem najboljših so se že uvrstili Strasbourg, Rakow, AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Šahtar Doneck, Mainz in AEK Larnaka. Finale bo 27. maja na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 26. februar:

Lestvica ligaškega dela: