Avtor:
STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
14.12

Osveženo pred

24 minut

Srečko Medven Gorazd Bregant Kranjska Gora pokal Vitranc

Bregant: Dobili smo zeleno luč za tekmovanje

STA

Kranjska Gora pokal Vitranc | Pokal Vitranc je dobil zeleno luč. | Foto Aleš Fevžer

Pokal Vitranc je dobil zeleno luč.

Foto: Aleš Fevžer

Vodja priprave proge za pokal Vitranc Gorazd Bregant je dejal, da so od kontrolorja Mednarodne smučarske zveze Janija Hladnika dobili zeleno luč za tekmovanje. Dodal je še, da bo potrebno še dodatno dodajanje vode.

Bregant je sicer ob tem izpostavil, da se lahko v primeru zelo negativnih vremenskih razmer zgodi tudi odpoved tekme, a da v tem trenutku ni posebne bojazni. "Vedno se lahko zgodi marsikaj. Stvari nikoli niso stoodstotne, a v tem trenutku ni nobenega večjega alarma. Naredili smo stvari, ki smo jih lahko. Za nadaljnje razmere pa se moramo sproti prilagajati."

Vremenska napoved za prihodnje dni je precej topla, a noči bodo jasne, kar pomeni, da bo proga zmrzovala."Pogoji bodo za pomladanske kriterije precej dobri. Dejstvo, da bo čez dan 15 stopinj za nas predstavlja določen izziv. Toda najbolj pomembne so jasne noči, da proga zmrzne in se sneg ohlaja, kar je še vedno boljše, kot če je megla in je temperatura dve stopinji pod lediščem. Takrat zamrzne skorjica in ne moremo vreči soli," je povedal Bregant.

"V vsakem primeru bomo vodo v teren še vbrizgavali. Več vode kot imamo, bolje je za vse scenarije. Naš cilj je, da naredimo tekmovanje za vse tekmovalce enako," je sklenil Bregant.

Optimističen je tudi generalni sekretar pokala Vitranc Srečko Medven."Proga je bila prvič pripravljena že v decembru in omogočila treninge domači ekipi. Tudi v tem tednu je progo preskusilo okoli 10 reprezentanc. Do naslednjega vikenda je še celoten teden, a nanj gledamo pozitivno. Imamo najboljšo ekipo na svetu, ki bo naredila vse, da bo tekma na najboljšem možnem nivoju za tekmovalce."

Pokal Vitranc bo na sporedu 7. in 8. marca, ko se bosta na podkorenski strmini odvijala veleslalom in slalom za svetovni pokal.

