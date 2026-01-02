Denver Nuggets še naprej pestijo poškodbe. Enemu od favoriziranih klubov lige NBA trenutno manjkajo štirje članki prve peterke, zdaj pa se je poškodoval še rezervni center Jonas Valančiunas. Zaradi poškodbe mečne mišice bo odsoten vsaj štiri tedne. Resnejši poškodbi kolena pa se je na zadnji tekmi leta 2025 izognil mladi zvezdnik San Antonio Spursov, Victor Wembaynama.

Po Jokiću Denver izgubil še njegovo zamenjavo

Denver Nuggets so minuli konec tedna za vsaj štiri tedne izgubili svojega najboljšega košarkarja, prvega centra Nikolo Jokića (hiperekstenzija kolena). Zdaj pa se je poškodoval še Jonas Valančiunas, njihov rezervni center. Zaradi nategnjene mečne mišice bo počival najmanj štiri tedne. Poškodba se je zgodila na sredini tekmi s Toronto Raptors, ko je Denver zmagal s 106:103. Izkušeni Litovec je odšepal s parketa sredi tretje četrtine.

Nuggets, ki so na lestvici zahodne konference s 23 zmagami in 10 porazi tretji, so brez štirih članov prve peterke. Ob Jokiću manjkajo še Aaron Gordon (stegenska mišica), Christian Braun (gleženj) in Cameron Johnson (koleno). Poškodovan je tudi Tamar Bates (stopalo).

Wembanyama si ni resneje poškodoval kolena

Tudi Victor Wembanyama se je poškodoval na zadnji tekmi leta 2025. Foto: Reuters Zmago več od Denverja imajo San Antonio Spurs. In tudi oni težavo s poškodbo najboljšega košarkarja. Victor Wembanyama (24 točk in 11,6 skoka na tekmo) si je poškodoval levo koleno na sredini tekmi z New York Knicks. Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da so vezi ostale cele. Podobno kot pri Jokiću naj bi šlo za hiperekstenzijo, a le manjšo oziroma lažje narave in ne bo izpustil toliko tekem kot srbski košarkar. Mladi Francoz je za zdaj na seznamu vprašljivih za naslednjo tekmo, ko v soboto Spurs doma gostijo Portland Trail Blazers.