Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
2. 1. 2026,
9.30

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Juvan OP Avstralije Venus Williams Grand Slam tenis

Petek, 2. 1. 2026, 9.30

1 ura, 4 minute

Posebno povabilo v Melbourne za Američanko

Venus Williams bo pri 45 letih igrala na OP Avstralije

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Venus Williams | Venus WIlliams pri 45 letih še igra tenis na najvišji ravni. | Foto Guliverimage

Venus WIlliams pri 45 letih še igra tenis na najvišji ravni.

Foto: Guliverimage

Sedemkratna zmagovalka teniških turnirjev za grand slam v posamični konkurenci Venus Williams je pri 45 letih prejela posebno povabilo, wild card, za igranje v glavnem delu prvega velikega turnirja v letu 2026. Američanka bo postala najstarejša ženska, ki bo zaigrala v Melbournu. Na glavnem turnirju bo zaigrala najmanj ena Slovenka.

Serena Williams
Sportal Mešana sporočila Serene Williams o morebitni vrnitvi na teniška igrišča

Venus Williams bo prvič po letu 2021 nastopila v glavnem žrebu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. "Navdušena sem, da bom spet lahko zaigrala v Avstraliji, in se veselim tekmovanja med avstralskim poletjem," je dejala 45-letna Američanka. "Tam sem imela toliko neverjetnih spominov in hvaležna sem za priložnost, da se vrnem na kraj, ki je toliko pomenil moji karieri."

Williams, finalistka odprtega prvenstva Avstralije v posamični konkurenci v letih 2003 in 2017, je petkratna zmagovalka Wimbledona in dvakratna zmagovalka odprtega prvenstva ZDA. Postala bo najstarejša igralka na OP Avstralije po Japonki Kimiko Date, ki je bila stara 44 let, ko je leta 2015 izgubila v prvem krogu. Štirikratna zmagovalka Australian Opna v dvojicah se bo na turnir, ki se bo začel 18. januarja, začela pripravljati naslednji teden na pripravljalnem turnirju v Aucklandu, potem ko se je po 16-mesečnem premoru lani vrnila na OP ZDA.

Na glavnem delu turnirja v Melbournu najmanj ena Slovenka

Kaja Juvan | Foto: Aleš Fevžer Kaja Juvan Foto: Aleš Fevžer Na uradni strani odprtega prvenstva Avstralije so decembra objavili seznam prijavljenih igralcev in igralk, ki imajo že zagotovljen nastop v glavnem delu letošnjega OP Avstralije. Med njimi je tudi Kaja Juvan. Petindvajsetletna Ljubljančanka je neposredni preboj v glavni del turnirja v deželi tam spodaj ujela za las. Na objavljenem seznamu je nižje uvrščena igralka z zagotovljenim nastopom v glavnem delu turnirja le še Francozinja Leolia Jeanjean. Za Kajo Juvan bo to že šesti nastop v glavnem delu OP Avstralije. Najdlje se je prebila leta 2021, ko je klonila v tretjem krogu.

Za las je mesto v glavnem delu turnirja iz rok spolzelo drugi najvišje uvrščeni Veroniki Erjavec. Razlog je med drugim ta, da so se na turnir prijavile tri igralke, ki koristijo status zamrznjene uvrstitve oziroma zaščitenega rankinga. Erjavec bo še drugo leto zaporedoma igrala v kvalifikacijah Melbourna, razen, če se do turnirja zgodita še vsaj dve odpovedi.

V kvalifikacijah pa bo nastopila Tamara Zidanšek, ki s trenutnim položajem na lestvici (161.) ne more upati na neposreden preboj v glavni del turnirja. Četrta najvišje uvrščena Slovenka Polona Hercog se na lestvici WTA še vedno nahaja prenizko (334.), da bi lahko zaigrala v kvalifikacijah. Enako Dalila Jakupović, ki je na 337. mestu svetovne jakostne lestvice.

Arina Sabalenka Nick Kyrgios
Sportal Sabalenka se želi oddolžiti za poraz
Nick Kyrgios Arina Sabalenka
Sportal Teniška bitka spolov trajala samo 77 minut
Andrea Preti, Venus Williams
Trendi Venus Williams se je poročila
Kaja Juvan OP Avstralije Venus Williams Grand Slam tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.