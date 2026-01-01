Sabalenka se želi oddolžiti za poraz

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je danes najavila, da si v dvoboju spolov proti Avstralcu Nicku Kyrgiosu želi povratni dvoboj, v katerem bi se mu oddolžila za poraz s 3:6 in 3:6 v nedeljo v Dubaju.

"Mislim, da bi to lahko ponovila. Ljubim revanšo in stvari ne morem pustiti takšnih, kot so," je pred začetkom turnirja v Brisbanu, ki ji bo služil kot priprava na odprto prvenstvo Avstralije, povedala Arina Sabalenka. V Melbournu bo po letih 2023 in 2024 napadala tretjo zmago, lani jo je v finalu ustavila Madison Keys.

Želi si klasičnih teniških pravil

Igralka je ob tem poudarila, da si želi klasična teniška pravila. V Dubaju sta imela igralca na voljo le po en servis, Sabalenka pa je imela devet odstotkov krajše igrišče, da bi imela več možnosti. "Morala sem prilagoditi svojo igro in zame je bilo kar precej zapleteno. Mislim, da bi bilo bolj uravnoteženo, če bi lahko imela dva servisa, zato pa celo igrišče."

Po poteh zgodovinskega obračuna s težo

V primeru zmage na povratnem dvoboju Sabalenka morda lahko računa tudi z upodobitvijo na filmskem platno, kot se je to zgodilo z dvobojem iz leta 1973 med Billie Jean King in Bobbyjem Riggsom. Takrat 30-letna Američankam, ki je bila na vrhuncu svoje moči, je premagala 55-letnega rojaka s 6:4, 6:3 in 6:3, dvoboj pa si je v neposrednem prenosu na televiziji ogledalo 50 milijonov Američanov.

A na kocki je bilo veliko več od prestižnega dvoboja spolov. King se je borila za uveljavitev ženskega športa in ženske poklicne teniške karavane, ki jo je ustanovila prav sama. Gre za obdobje, ko je ženski šport iskal svoj prostor v medijih in pri sponzorjih ter možnost, da se sploh razvije in uveljavi. Prav zgodba o razvoju tenisa pa je rdeča nit že omenjenega filma iz leta 2017 z Emmo Stone in Stevom Carellomn v glavnih vlogah.

V popolnoma drugačni luči je minil dvoboj Sabalenka - Kyrgios, saj so se pojavile kritike, da gre zgolj za ekshibicijo in "grabljenje denarja". "Mislim, da so take tekme pomembne, da tenis ostane zanimiv, svež, nov in zabaven," pa odgovarja Belorusinja.

V preostalih dveh obračunih bitke spolov je prej omenjeni Riggs maja 1973 ugnal Avstralko Margaret Court s 6:2, 6:1, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5, 6:2 premagal rojakinjo Martino Navratilovo. V teh primerih teniških pravil niso priredili.

