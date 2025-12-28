Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
19.30

Osveženo pred

35 minut

Četrta teniška bitka spolov

Bitka spolov trajala samo 77 minut, Kyrgios premagal Sabalenko

Nick Kyrgios Arina Sabalenka | Nick Kyrgios je premagal Arino Sabalenko. | Foto Reuters

Nick Kyrgios je premagal Arino Sabalenko.

Foto: Reuters

Odštevano dneve do nove teniške sezone. Še preden pridejo prvi pravi turnirju pa so v Dubaju pripravili bitko spolov. Avstralec Nick Kyrgios je dobil obračun s prirejenimi pravili proti Belorusinji Arini Sabalenka s 6:3, 6:3.

Po številnih težavah s poškodbami zdaj šele 671. igralec svetovne lestvice Nick Kyrgios je v Dubaju po dobri uri premagal prvo igralko lestvice WTA Arino Sabalenko. V medijsko izpostavljenem obračunu s prirejenimi pravili teniške igre predvsem v korist Belorusinji, je Avstralec v prvem nizu dosegel štiri odvzeme servisa, Sabalenka pa dva za končnih 6:3. Tudi v drugem delu je bilo podobno, le da je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam povedla s 3:1, nato pa do konca obračuna ni več dobila igre. Dvoboj je trajal 77 minut.

Dvoboj se je zdel bolj kot ekshibicija. | Foto: Reuters Dvoboj se je zdel bolj kot ekshibicija. Foto: Reuters Nekdanji finalist Wimbledona je po koncu težko pričakovanega dvoboja pohvalil tekmico. "Iskreno je bila to zelo zahtevna tekma. Res je hudičevo dobra tekmovalka," je dejal 30-letnik iz Canberre. "Resnično sem se moral potruditi, saj je ves čas izvajala pritisk. Šlo je za zelo tekmovalen obračun," je še dodal Avstralec, ki prihodnje leto načrtuje vrnitev na turnejo ATP po dolgotrajnih težavah s poškodbami, zaradi katerih je v zadnjih treh sezonah odigral le šest dvobojev.

Vseeno pa obračun moškega in ženske tokrat ni imel prav veliko skupnega s prejšnjimi "bitkami spolov" v 70. in 90. letih prejšnjega stoletja. Dvoboj v dvorani Coca-Cola v Dubaju je namreč potekal po prilagojenih pravilih. Igrala sta na dva dobljena niza, vendar le z enim začetnim udarcem, Sabalenka pa je ob tem imela devet odstotkov manjše igrišče, da bi s tem omejili prednost v moči in hitrosti njenega tekmeca.

Nick Kyrgios Arina Sabalenka | Foto: Reuters Foto: Reuters

Septembra 1973 je potekal prvi tovrstni dvoboj med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom, ki velja za najbolj znan obračun bitke spolov. Pred dobrimi 52 leti je bilo na kocki precej več kot  tokrat, saj je bila ženska poklicna turneja, ki jo je ustanovila prav Billie Jean King, šele v nastajanju. Borila se je za svojo legitimnost, nagradni skladi pa so bili precej nižji kot pri moških. King, ena največjih igralk vseh časov, je bila na vrhuncu moči, v Houstonu pa je s 6:4, 6:3, 6:3 premagala Riggsa, v svojem času prav tako odličnega igralca.

V preostalih dveh obračunih bitke spolov je prej omenjeni Riggs maja 1973 ugnal Avstralko Margaret Court s 6:2, 6:1, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5, 6:2 premagal rojakinjo Martino Navratilovo. V teh primerih teniških pravil niso priredili.

