Kaja Juvan in Bor Artnak najboljša tenisača preteklega leta

Teniška zveza Slovenije je nagradila najboljše v minulem letu. Najprestižnejši priznanji sta prejela Kaja Juvan in Bor Artnak, najvišjeuvrščena slovenska igralca na svetovni lestvici.

Najboljši trener je bil Sašo Pistotnik, ki skrbi za Veroniko Erjavec, drugo najboljšo Slovenko na lestvici WTA, ki je bila deležna nagrade za izjemno sezono 2025, v kateri je zmagala na dveh turnirjih WTA 125 med posameznicami in se prvič uvrstila med elitno stoterico na lestvici WTA.

Pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu je Kaja Juvan na 97. mestu, Veronika Erjavec pa na 99. Najboljši Slovenec Bor Artnak, ki se bo v začetku februarja boril z reprezentanco v Velenju proti Turčiji, je ta teden na 497. mestu.

Foto: Anže Malovrh/STA

Nagrajen je bil tudi Žiga Šeško v kategoriji fantov do 18 let, ki bo zastopal barve Slovenije na mladinskem Australian Opnu, ki se bo z glavnim turnirjem začel 18. januarja. Pri dekletih je bila najboljša Zala Bizjak.

Teniška zveza je podelila tudi tri nagrade za doprinos slovenskemu tenisu. Prejeli so jih Drago Završnik, dolgoletni predsednik ŽTK Maribor, ki je letos 23. zaporedoma postal najboljši klub v Sloveniji, ter teniška sodnika Igor Rakun in Matjaž Pogačar.