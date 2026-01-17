Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Sobota,
17. 1. 2026,
10.21

57 minut

OP Avstralije Novak Đoković

Novak Đoković pred OP Avstralije

Novak Đoković je poslal jasno sporočilo

B. B.

Novak Đoković je prepričan, da lahko premaga vsakogar.
Foto: Reuters

Novak Đoković je prepričan, da lahko premaga vsakogar.

Foto: Reuters

"Vem, da ko sem zdrav in ko se vse poklopi, lahko premagam vsakega," je bil na novinarski konferenci pred OP Avstralije jasen Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Iz njegovih besed je jasno, da ima še vedno visoke cilje. Kako pa je z njegovim fizičnim stanjem?

Novak Đoković se na avstralskih igriščih počuti zelo dobro.
Foto: Reuters

O Novaku Đokoviću ni treba izgubljati besed in nobena skrivnost ni, da so avstralska igrišča zanj kot domača dnevna soba. Na njih se počuti najbolje, saj je tam desetkrat dvignil lovoriko. Številni menijo, da ima na tem turnirju še največ možnosti, da osvoji rekordni grand slam. V svojo vitrino bi postavil že 25. lovoriko. V prvem krogu ga čaka Španec Pedro Martinez, trenutno 71. igralec sveta.

Lansko sezono je končal že novembra, tako da je od njegovega zadnjega uradnega dvoboja minilo že kar nekaj časa. Prav tako je moral preskočiti turnir v Adelaidi, a, kot pravi, se zdaj fizično odlično počuti. "Vedno je kakšna manjša težava, a na splošno se počutim zelo dobro."

"Vem, da ko sem zdrav in ko se vse poklopi, lahko premagam vsakega."
Foto: Reuters

Noče imeti občutka zdaj ali nikoli

Srbski zvezdnik se ni mogel izogniti vprašanju, ali je zdaj prišel trenutek, ko bi lahko osvojil 25. zmago na turnirjih za grand slam, vendar pravi, da se raje osredotoča na to, kar je že dosegel.

"Tudi 24 ni slaba številka. Želim nekoliko zmanjšati pritisk. Ta je vedno prisoten, a nočem imeti občutka zdaj ali nikoli. Kot sem že povedal, hvaležen sem za priložnost, ki jo imam. Sploh tukaj, kjer sem desetkrat zmagal. Lani sem imel veliko zmago proti Carlosu (Alcarazu, op. p.). Vem, da ko sem zdrav in ko se vse poklopi, lahko premagam vsakega. Če ne bi tako razmišljal, danes sploh ne bi bil tukaj in govoril z vami. Želja še vedno obstaja. Vem, da sta Sinner in Alcaraz na drugi ravni, vendar to ne pomeni, da nihče drug nima priložnosti."

"Velikokrat me sprašujejo, kdaj bo prišel konec moje kariere, ampak o tem še ne razmišljam."
Foto: Reuters

O tem še ne razmišlja

Pri svojih 38 letih je že globoko zakorakal v jesen svoje športne kariere in kot pravi, po njenem koncu ne bo ničesar obžaloval. "Jaz sem zadnji, ki bi se moral pritoževati. Bolj ali manj sem dosegel vse rekorde. Hvaležen sem, da živim svoje sanje, potujem po svetu … Uspehi so moja največja motivacija, a to ni vse. Tukaj so še stiki z ljudmi, ljubezen do tenisa in adrenalin, ki ga čutim ob prihodu na igrišče."

"To je kot nekakšna droga in mislim, da se s tem strinjajo tudi drugi športniki. Velikokrat me sprašujejo, kdaj bo prišel konec moje kariere, ampak o tem še ne razmišljam. Ko bo ta odločitev dozorela, bom povedal in takrat se bomo lahko pogovarjali o zadnji sezoni. Zdaj pa sem še vedno četrti igralec na svetu, igram proti najboljšim igralcem in zato ni razloga, da se pogovarjamo o tem."

Upa, da bo dobil priložnost

"Moja prioriteta je, da kar najbolje skrbim za telo."
Foto: Reuters

Njegovi največji oviri na igrišču sta Jannik Sinner in Carlos Alcaraz, sam pa se zaveda, kaj je njegova šibka točka. "Proti koncu turnirjev za grand slam mi zmanjka moči v nogah … Vseeno dajem vse od sebe in mislim, da sem dober nasprotnik. Tri od štirih polfinalov sem izgubil proti Sinnerju in Alcarazu. Ni treba izgubljati besed, saj vsi vemo, kako dobra sta. Moja prioriteta je, da kar najbolje skrbim za telo. Vsak dvoboj poskušam vzeti kot finale, moram pa paziti, da po nepotrebnem ne trošim energije. Upam, da bom dobil priložnost, da igram proti njima," je na koncu povedal Beograjčan.

