Čustveni zapis mame pogrešanega Jake: Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno

"Moj dragi sine, moj Jaki, moj zlati fant. Ko zaprem oči, te še vedno vidim takega, kot si bil – moj otrok, moja sreča, moj ponos. Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno, a polno neskončne ljubezni do tebe." S temi besedami se je od svojega sina, 24-letnega Jake Muhedinoviča, poslovila njegova mama. Na družbenem omrežju Facebook je objavila ganljiv zapis, namenjen sinu, ki so ga v četrtek po dveh mesecih iskanja našli mrtvega v reki Savinji.

Štiriindvajsetletnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz na Celjskem je dva meseca iskala vsa Slovenija. Družina ga je pogrešala od novembra lani do tega četrtka, ko je upanje o njegovi vrnitvi ugasnilo. Njegovo truplo so našli v Velikem Širju v reki Savinji.

Po težkih dneh se je s čustvenim zapisom na družbenem omrežju Facebook oglasila njegova mama in sinu namenila ganljive besede.

"Moj dragi sine, moj Jaki, moj zlati fant. Ko zaprem oči, te še vedno vidim takega, kot si bil – moj otrok, moja sreča, moj ponos. Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno, a polno neskončne ljubezni do tebe," je zapisala. Povedala je, kako zelo ga pogreša in ima rada. "Manjkaš mi v vsakem trenutku dneva, v vsakem dihu, v vsaki tišini."

"Čeprav te ne morem več držati za roko, te nosim v sebi – v vsakem spominu, v vsaki solzi in v upanju, da se nekoč spet srečava. Vedno boš moj otrok, moja ljubezen, moj zlati fant. Spi mirno, sine moj. Čuvaj me od tam, kjer si, jaz pa te bom čuvala tukaj – v srcu, dokler diham," je sklenila.