Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
17. 1. 2026,
11.44

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pogrešan

Sobota, 17. 1. 2026, 11.44

5 minut

Čustveni zapis mame pogrešanega Jake: Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

"Moj dragi sine, moj Jaki, moj zlati fant. Ko zaprem oči, te še vedno vidim takega, kot si bil – moj otrok, moja sreča, moj ponos. Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno, a polno neskončne ljubezni do tebe." S temi besedami se je od svojega sina, 24-letnega Jake Muhedinoviča, poslovila njegova mama. Na družbenem omrežju Facebook je objavila ganljiv zapis, namenjen sinu, ki so ga v četrtek po dveh mesecih iskanja našli mrtvega v reki Savinji.

Štiriindvajsetletnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz na Celjskem je dva meseca iskala vsa Slovenija. Družina ga je pogrešala od novembra lani do tega četrtka, ko je upanje o njegovi vrnitvi ugasnilo. Njegovo truplo so našli v Velikem Širju v reki Savinji. 

Po težkih dneh se je s čustvenim zapisom na družbenem omrežju Facebook oglasila njegova mama in sinu namenila ganljive besede. 

"Moj dragi sine, moj Jaki, moj zlati fant. Ko zaprem oči, te še vedno vidim takega, kot si bil – moj otrok, moja sreča, moj ponos. Z dnem, ko si odšel, je srce mamice ostalo napol prazno, a polno neskončne ljubezni do tebe," je zapisala. Povedala je, kako zelo ga pogreša in ima rada. "Manjkaš mi v vsakem trenutku dneva, v vsakem dihu, v vsaki tišini."

"Čeprav te ne morem več držati za roko, te nosim v sebi – v vsakem spominu, v vsaki solzi in v upanju, da se nekoč spet srečava. Vedno boš moj otrok, moja ljubezen, moj zlati fant. Spi mirno, sine moj. Čuvaj me od tam, kjer si, jaz pa te bom čuvala tukaj – v srcu, dokler diham," je sklenila. 

reka Savinja Celje
Novice V reki Savinji našli truplo. Družina potrdila, da gre za pogrešanega Jako s Celjskega.
pogrešan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.