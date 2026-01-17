V Pošti Slovenije bodo z 2. februarjem spremenili delovne čase na 142 poštah po Sloveniji. Kot poroča časnik Dnevnik, naj bi se v več kot 110 poštnih poslovalnicah delovni čas skrajšal. Na Pošti ob tem poudarjajo, da uporabnikom ponujajo alternativne rešitve, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri prevzemu in oddaji pošiljk.

Podrobne informacije o delovnih časih posameznih poslovalnic so na voljo prek iskalnika na povezavi www.posta.si/iskalnik-poslovalnic.

Kot so ob najavi spremembe urnikov poslovalnic v začetku tedna sporočili s Pošte, lahko uporabniki pakete trenutno prevzemajo na več kot 1.600 kontaktnih točkah po vsej državi, vključno s poštnimi poslovalnicami, paketomati in drugimi prevzemno-oddajnimi točkami.

"Takšna razvejana mreža omogoča večjo prilagodljivost, hitrejši dostop in preprostejše upravljanje s pošiljkami," so zapisali v objavi na spletni strani Pošte.

Obisk poštnih poslovalnic v zadnjih letih občutno manjši

Po poročanju časnika Dnevnik bodo v osmih poslovalnicah delovni čas podaljšali, v 23 poslovalnicah bo urnik ostal nespremenjen, v 111 poslovalnicah pa se bo delovni čas skrajšal. Ob tem so na Pošti poudarili, da bo na vseh poštah, kjer se delovni čas spreminja, uporabnikom vsaj enkrat na teden omogočeno opravljanje storitev do 18. ure.

Na Pošti so za časnik pojasnili, da so se za spremembo odločili zaradi naraščanja digitalne pismenosti ter sprememb navad in potreb uporabnikov, posledično pa občutno zmanjšanega obiska poštnih poslovalnic v zadnjih letih.

V sindikatih spremembo pozdravljajo, v Združenju občin zaskrbljeni

V sindikatih naj bi bili po poročanju Dnevnika spremembam urnikov naklonjeni, saj naj bi bilo od zdaj zaradi novih delovnih časov manj deljenega delovnega časa za zaposlene in manj voženj na tiste pošte, kjer so poslovanje pokrivali s premiki zaposlenih. Na drugi strani pa so zaskrbljeni v Združenju občin Slovenije, kjer ugotavljajo, da bo delovni čas krajši tudi v manjših in edinih poštnih poslovalnicah v bolj oddaljenih lokalnih skupnostih, še poroča Dnevnik.