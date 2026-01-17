Lep spomin Mihe Hrobata

Alpski smučarji se bodo danes v Wengnu pomerili na smukaški poslastici za svetovni pokal. Na slovitem Lauberhornu bo tako po petkovem superveleslalomu in zmagi Italijana Giovannija Franzonija okronan še nov smukaški junak. Na štartu bosta tudi dva Slovenca, Miha Hrobat bo nastopil kot 12., Martin Čater pa 43. Smuk se bo začel ob 12.30.

Miha Hrobat je lani v Wengnu navdušil s tretjim mestom na tem ikoničnem prizorišču svetovnega pokala, v letošnji sezoni pa mu stvari ne gredo po načrtih. V tej sezoni je bil na treh smukih 16., 29. in 37. "Žal se letos stvari ne postavijo na svoje mesto. Imel sem kar nekaj dobrih treningov po novem letu, ampak tega ne prenesem na tekme," je po petkovem superveleslalomu dejal Hrobat, ki bo tokrat napadel s številko 12.

Po treh smukih je v najboljšem položaju za mali kristalni globus tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Švicar Marco Odermatt, ki je zbral 280 točk oziroma 50 točk več od rojaka Franja Von Allmena. Odermatt bo tokrat štartal s številko sedem, Von Allmen pa s številko 13 oziroma takoj za Hrobatom. Odermatt sicer tudi prepričljivo vodi v skupnem seštevku zime. Kot prvi v tej sezoni je presegel mejnik tisoč točk. Ima jih že 1005, njegov prvi izzivalec Brazilec Lucas Pinheiro Braathen jih ima 467 manj.

Pokal Lauberhorn se bo sklenil v nedeljo s slalomom.

Wengen, smuk (m), startna lista: 1. Bryce Bennett (ZDA)

2. Niels Hintermann (Švi)

3. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)

4. Florian Schieder (Ita)

5. Daniel Hemetsberger (Avt)

6. Vincent Kriechmayr (Avt)

7. Marco Odermatt (Švi)

8. Stefan Rogentin (Švi)

9. Alexis Monney (Švi)

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)

11. Nils Allegre (Fra)

12. Miha Hrobat (Slo)

13. Franjo Von Allmen (Švi)

14. Justin Murisier (Švi)

15. Dominik Paris (Ita)

…

43. Martin Čater (Slo)

...

