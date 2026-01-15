Alpski smučarji so v Wengnu, kjer bo v petek najprej superveleslalom. V soboto sledi smuk. Tekmovalci so opravili dva treninga, ki ju je presenetljivo dobil Giovanni Franzoni, Miha Hrobat je bil 17. in 26. Iz Švica še prihaja vest, da ta konec tedna ne bo tekmoval Marco Schwarz.

Miha Hrobat Foto: Guliverimage Pred alpskimi smučarji sta prva vrhunca tekmovalne zime - Wengen in Kitzbühel. Ta konec tedna tekmujejo v Švici, naslednji bodo v Avstriji. V petek bo v Wengnu superveleslalom, v soboto klasični smuk, v nedeljo pa še slalom. Glavni slovenski adut bo Miha Hrobat, ki to sezono sicer še ni uresničil visokih pričakovanj. Je 34. v smukaškem in 28. v superveleslalomskem seštevku. Na treningih smuka v Wengnu je dosegel 17. in 26. rezultat. Italijan Giovanni Franzoni, ki še nima zmage v svetovnem pokalu, je dobil oba treninga. Najboljši doslej je bil decembra v Val Gardeni, ko je pa superveleslalomu osvojil tretje mesto.

Brez nastopa v Wengnu je ostal avstrijski smučar Marco Schwarz, to zimo četrti v superveleslalomskem seštevku in 24. v slalomu. Že v Adelbodnu je imel težave z gastroenterítisom, zdaj ga je v posteljo položila gripa. Še v sredo je Schwarz dejal, da se počuti bolje in namerava nastopiti, v noči na četrtek pa se je njegovo stanje toliko poslabšalo, da je že odpotoval v domovino. Želi povsem okrevati pred domačimi tekmami v Kitzbühlu in Schladmingu.