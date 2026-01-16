Italijanski alpski smučar Giovanni Franzoni je zmagovalec superveleslalomske klasike v Wengnu, kjer se veseli svoje prve zmage svetovnega pokala. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Avstrijec Stefan Babinsky in Švicar Franjo Von Allmen. Slovenska predstavnika nista osvojila točk, Miha Hrobat je odstopil, Martin Čater pa je bil na 45. mestu prepočasen. V soboto bo tu smuk, v nedeljo pa slalom.

Wengen in Kitzbühel veljata za meki alpskega smučanja. Tekme svetovnega pokala na teh dveh prizoriščih so že desetletja med najbolje obiskanimi.

Že tradicionalno so na sporedu v drugi polovici januarja, najprej v švicarskem Wengnu. Prav tu so se specialisti za hitre discipline v petek pomerili na superveleslalomu. Veliki zmagovalec je postal Italijan Giovanni Franzoni, ki se je sredi decembra s tretjim mestom v Val Gardeni veselil premiernih stopničk svetovnega pokala. 24-letnik je takrat tretje mesto posvetil pokojnemu rojaku Matteu Franzosu, ki je umrl po padcu na septembrskem treningu v Čilu.

Najhitrejša trojica. Foto: Guliverimage

Danes pa se Franzoni, ki je nastopil s številko 1, veseli še premierne zmage na najvišji ravni. Vodil je od začetka do konca tekme. Drugega, Avstrijca Stefana Babinskega je prehitel za 35 stotink sekunde, tretji je bil lanski zmagovalec superveleslaloma v Wengnu Franjo von Allmen, ki je zaostal še dve stotinki več.

"Če bi mi rekli, da bom v Val Gardeni tretji in nato tukaj zmagal – na dveh progah, na katerih sem imel največ težav – ne bi verjel," je dejal Franzoni, ki je postal eden od glavnih italijanskih adutov za prihajajoče olimpijske igre.

Ob tem je dodal, da živi iz dneva v dan. "Ne vem, kako bo v prihodnosti, ampak sedanjost se je spremenila. Vedno živim iz dneva v dan."

Vodilni v seštevku superveleslaloma je ostal tokrat četrtouvrščeni Švicar Marco Odermatt, drugi je Vincent Kriechmayr, tretji pa Frazoni.

Franzoni je peti zmagovalec superveleslaloma v tej sezoni. Odermatt je slavil v Copper Mountainu, Kriechmayr v Beaver Creeku, Čeh Jan Zabystran v Val Gardeni in Avstrijec Marco Schwarz v Livignu.



Vir: STA

Miha Hrobat je odstopil. Foto: Guliverimage

Miha Hrobat, glavno slovensko orožje, je po napaki odstopil, tako da je še drugič zapored ostal brez uvrstitve. Drugi Slovenec, Martin Čater je bil s +4.68 zaostanka pri repu uvrščenih na 45. mestu.

V soboto bo na sporedu smukaška klasika, v nedeljo pa sledi še slalom.