STA

Petek,
16. 1. 2026,
13.25

39 minut

Ilka Štuhec alpsko smučanje

Alpsko smučanje, Trbiž, smuk, trening

Ilka Štuhec tretja najhitrejša na treningu, a z napako

STA

Ilka Štuhec je na treningu zasedla tretje mesto, a proge ni prevozila pravilno.

Ilka Štuhec je na treningu zasedla tretje mesto, a proge ni prevozila pravilno.

Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec je v odlični formi pred nadaljevanjem svetovnega pokala alpskih smučark v hitrih disciplinah. V Trbižu, ki karavano gosti po skoraj 15 letih, ji proga ustreza. Današnji drugi in zadnji preizkus proge pred sobotnim smukom je končala kot tretja najhitrejša. Sicer je imela njena vožnja napako, proge ni prevozila pravilno.

"Za nami je še drugi trening tukaj v Trbižu, ki je bil bistveno bolj športen kot včeraj, sploh kar se tiče pogojev. Malce je bilo hladneje, kar pomeni, da je pomrznil sneg, bilo je malo temneje, bolj nemirno, pravi smuk, visoke hitrosti, malce daljši skoki in res lepo za smučati," je po treningu dejala Štuhec.

"Vem, kaj moram popraviti, vse drugo pa je bilo po mojem kar na visoki ravni"

Proge ni prevozila pravilno. "Naredila sem eno napako, šla sem malce preveč pogumno, potem sem imela premalo smeri proti drugemu vmesnemu čas in sem peljala po napačni strani vrat. Vem, kaj moram popraviti, vse drugo pa je bilo po mojem kar na visoki ravni."

Zmagovalka Zauchenseeja Lindsey Vonn, vodilna v smukaškem seštevku, je trening končala na devetem mestu. Izkušena, 41-letna Američanka je bila med nastopajočimi tudi marca 2011, ko je Trbiž, ki leži na obmejnem območju Italije, Avstrije in Slovenije nazadnje gostil svetovni pokal.

Najhitrejša na drugem treningu je bila Nicol Delago (1:45,32). Drugi čas je pripadel Avstrijki Nini Ortlieb (+0,04), ki je tako kot Štuhec nepravilno prevozila progo.

