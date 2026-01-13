Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
13. 1. 2026,
13.02

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Ilka Štuhec

Torek, 13. 1. 2026, 13.02

1 ura, 35 minut

Soldeu

Odpadli superveleslalom iz Zauchenseeja v Andori

Avtor:
R. P.

Ilka Štuhec, Zauchensee | Ilka Štuhec bo konec februarja tekmovala za točke svetovnega pokala v Andori. | Foto Reuters

Ilka Štuhec bo konec februarja tekmovala za točke svetovnega pokala v Andori.

Foto: Reuters

Odpadli ženski superveleslalom iz avstrijskega Zauchenseeja bodo nadomestili šele po zimskih olimpijskih igrah. Tekmo v superG-ju bo 28. februarja gostil Soldeu v Andori, so danes sporočili iz krovne mednarodne zveze Fis.

Ilka Štuhec
Prvotno je bil ženski superveleslalom na sporedu 11. januarja na Solnograškem, vendar je odpadel, ker delavci in prostovoljci po močnem sneženju niso mogli dovolj hitro očistiti in pripraviti tekmovalne proge.

Tako bo imela Ilka Štuhec, edina slovenska tekmovalka na tekmah svetovnega pokala v nahitrejših disciplinah, priložnost za osvojitev novih točk konec februarja v Andori.

Magdalena Egger
