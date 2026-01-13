Odpadli ženski superveleslalom iz avstrijskega Zauchenseeja bodo nadomestili šele po zimskih olimpijskih igrah. Tekmo v superG-ju bo 28. februarja gostil Soldeu v Andori, so danes sporočili iz krovne mednarodne zveze Fis.

Prvotno je bil ženski superveleslalom na sporedu 11. januarja na Solnograškem, vendar je odpadel, ker delavci in prostovoljci po močnem sneženju niso mogli dovolj hitro očistiti in pripraviti tekmovalne proge.

Tako bo imela Ilka Štuhec, edina slovenska tekmovalka na tekmah svetovnega pokala v nahitrejših disciplinah, priložnost za osvojitev novih točk konec februarja v Andori.