Italijansko prvenstvo, 21. krog

Inter lahko še poveča prednost pred zasledovalci

Pio Esposito, Inter | Pio Espoito je Interju prinesel minimalno zmago nad Leccejem. | Foto Guliverimage

Pio Espoito je Interju prinesel minimalno zmago nad Leccejem.

Foto: Guliverimage

Slabša rezultatska serija Napolija je spremenila razmerja moči na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Inter v 21. krog serie A vstopa s tremi točkami naskoka pred mestnim tekmecem Milanom, Neapeljčani za vrhom zaostajajo za šest točk. V sobotnem popoldnevu bodo imeli nerazzurri priložnost, da razliko še povečajo; vodilno ekipo v Vidmu pričakuje Sandi Lovrić in njegov Udinese. Napoli bo gostil Sassuolo, Juventus bo dvig forme potrjeval proti Cagliariju, Milan bo na delu v nedeljo, ko na San Siro prihaja Lecce.

Italijansko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

10 - Martinez (Inter)

8 - Pulisic (Milan)

7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan)

6 - Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter), Yildiz (Juventus)

...

