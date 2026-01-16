Petek, 16. 1. 2026, 17.00
Italijansko prvenstvo, 21. krog
Inter lahko še poveča prednost pred zasledovalci
Slabša rezultatska serija Napolija je spremenila razmerja moči na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Inter v 21. krog serie A vstopa s tremi točkami naskoka pred mestnim tekmecem Milanom, Neapeljčani za vrhom zaostajajo za šest točk. V sobotnem popoldnevu bodo imeli nerazzurri priložnost, da razliko še povečajo; vodilno ekipo v Vidmu pričakuje Sandi Lovrić in njegov Udinese. Napoli bo gostil Sassuolo, Juventus bo dvig forme potrjeval proti Cagliariju, Milan bo na delu v nedeljo, ko na San Siro prihaja Lecce.
Lestvica:
Najboljši strelci:
10 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan)
6 - Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter), Yildiz (Juventus)
...