Inter lahko še poveča prednost pred zasledovalci

Slabša rezultatska serija Napolija je spremenila razmerja moči na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Inter v 21. krog serie A vstopa s tremi točkami naskoka pred mestnim tekmecem Milanom, Neapeljčani za vrhom zaostajajo za šest točk. V sobotnem popoldnevu bodo imeli nerazzurri priložnost, da razliko še povečajo; vodilno ekipo v Vidmu pričakuje Sandi Lovrić in njegov Udinese. Napoli bo gostil Sassuolo, Juventus bo dvig forme potrjeval proti Cagliariju, Milan bo na delu v nedeljo, ko na San Siro prihaja Lecce.