Celje doživelo potop, pošast Alberta Riere je preteklost

Celjski nogometaši so v prvem dejanju osmine finala konferenčne lige visoko izgubili z atenskim Aekom. Jeseni so grškega velikana nadigrali s 3:1, a se je od takrat marsikaj spremenilo. Grki so slavili s 4:0, Celje na povratni tekmi v Atenah potrebuje čudež. Dejavni so bili tudi trije slovenski legionarji. Dejan Petrovič (Rijeka) je na Rujevici izgubil proti Strasbourgu (1:2), Victor Sanchez mu je namenil 25 minut. Danijel Šturm (Sigma) je remiziral z nemškim Mainzem (0:0), Mitjo Ilenič (Rakow) pa izgubil proti Fiorentini (1:2).

Četrtek, 12. marec:

Ivan Majevski je že pred začetkom obračuna poskrbel za prijetno presenečenje. Po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe rame (nazadnje je igral novembra lani) se je na celjsko zelenico vrnil Žan Karničnik!

Knežje mesto je v zadnjih sezonah vajeno gostiti evropske tekme tudi v spomladanskem delu. Celjani so se še drugič zapored v konferenčni ligi prebili med 16 najboljših, žreb osmine finala pa jim je letos dodelil starega znanca, atenski Aek. Slednjega vodi nekdanji strateg Olimpije Marko Nikolić, v grškem prvenstvu pa mu gre tako dobro, da zaseda vodilni položaj.

Žan Karničnik se je po večmesečni odsotnosti vrnil na nogometne zelenice. Foto: Aleš Fevžer

Če so si v jeseni tudi sami očitali podcenjevanje celjske zasedbe, so Grki tokratnemu obisku Stadiona Z'dežele pristopili zelo zavzeto. In tako kot oktobra se je mreža Celja tudi tokrat zatresla zelo hitro; že v tretji minuti je ob prvem kotu gostov celjska obramba ponudila preveč prostora Barnabasu Vargi, ta pa je bil neizprosen.

Grki imajo tudi tokrat v Celju glasno navijaško podporo. Foto: Aleš Fevžer

Zanimivo; madžarski reprezentant je med zimskim prestopnim rokom v Aek prestopil iz Ferencvaroša, pri slednjem pa je nastalo vrzel zapolnil Franko Kovačević, ki je bil s hat-trickom veliki junak jesenskega srečanja Celjanov z Aekom. Tudi takrat se je celjska mreža zatresla hitro, Grki so vodili že v sedmi minuti, a sledil je preobrat in popolna prevlada grofov.

Tokrat v prvem polčasu ni niti zadišalo po čem podobnem. V uvodne pol ure igre si domači niso priigrali resne priložnosti, v 33. minuti pa se je žoga znova znašla za hrbtom Žan-Luka Lebana, po hitrem protinapadu je zadel Aboubakary Koita. Tri minute kasneje je po novi zmedi v celjski obrambi s precej sreče zadel še Mijat Gaćinović.

Nadaljevanje potopa v drugem polčasu

Kakršenkoli je že bil govor Ivana Majevskega med odmorom, ni zalegel. Sproščeni gostje so v 49. minuti še povišali svojo prednost, odlično je prosti strel z roba kazenskega prostora izvedel Razvan Marin, Lebana je sprva rešil okvir vrat, a je odbitek v mrežo pospravil Harold Moukoudi.

Vse do zaključka tekme so bili Celjani brez prave ideje, do sodnikovega dodatka tudi brez strela v okvir nasprotnikovih vrat. Čez teden dni v Atenah potrebujejo čudež. Če bi v knežjem mestu še vedno spala 'pošast' Alberta Riere, bi navijači v ta čudež morda verjeli, trenutno pa je realnost precej drugačna.

Je usoda Ivana Majevskega na klopi Celja že zapečatena? Foto: Aleš Fevžer

To je bil jubilejni deseti domači slovensko-grški dvoboj v Evropi. Izkupiček je bil doslej dokaj izenačen. Slovenski klubi so zbrali tri zmage (Olimpija 1995, Maribor 2012 in Celje 2025), dve tekmi sta se končali brez zmagovalca (Koper 2003 in Gorica 2004), petič pa so zdaj slovenski predstavniki doma ostali praznih rok (Maribor 1995, Olimpija 1996, Gorica 1999 in 2017, Celje 2026).

Vsi slovensko-grški dvoboji v Evropi, odigrani v Sloveniji:

Dvoboj Rezultat Leto Tekmovanje Olimpija : Apollon Atene 3:1 1995 pokal Uefa – kvalifikacije Maribor : Olympiakos Pirej 1:3 1995 pokal Uefa Olimpija : AEK Atene 0:2 1996 pokal pokalnih zmagovalcev Gorica : Panathinakos Atene 0:1 1999 pokal Uefa Koper : Egaleo 2:2 2003 pokal Intertoto Gorica : AEK Atene 1:1 2004 pokal Uefa Maribor : Panathinaikos 3:0 2012 liga Europa – skupinski del Gorica : Panionios 2:3 2017 liga Europa – kvalifikacije Celje : AEK Atene 3:1 2025 konferenčna liga – ligaški del Celje - AEK Atene 0:4 2026 konferenčna liga – osmina finala

Skupno razmerje (slovenski klubi): 10 tekem – 3 zmage – 2 remija – 5 porazov – gol razlika 15:18

Sanchezova Rijeka izgubila proti Strasbourgu

S tekmeci v osmini finala konferenčne lige so se soočili tudi slovenski legionarji Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow). Zadnji hrvaški predstavnik v Evropi v tej sezoni je na Rujevici proti francoskemu Strasbourgu utrpel minimalni poraz, čeprav Francozi niso bili posebej dominantni.

V 76. minuti je pomemben zadetek za večje možnosti na povratnem obračunu dosegel Ante Majstorović. Donedavni krilni napadalec Celja je s češko Sigmo skušal presenetiti Mainz iz močne nemške bundeslige in iztržil remi. Šturm je tekmo odigral v celoti.

Dejan Petrovič se bo z Rijeko meril proti francoskemu prvoligašiu Strasbourgu, ki mu je šlo odlično v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Guliverimage

Če bi bila oba uspešna, bi se Petrovič in Šturm v četrtfinalu pomerila med seboj, Slovenija pa bi bila tako bogatejša za vsaj enega udeleženca v polfinalu tekmovanja.

Z Rakowom se je na evropski oder po igranju v ZDA vrnil Mitja Ilenič. Žreb je Polakom namenil Fiorentino, ki je v kvalifikacijah za osmino finala po hudem boju izločila ravno poljskega tekmeca, Stojinovićevo Jagiellonio. Fiorentini dobro kaže tudi po prvem delu dvoboja z drugim poljskim tekmecem; po zaslugi enajstmetrovke v sodnikovem dodatku so na domačih tleh slavili minimalno zmago (2:1). Ilenič je tekmo pospremil s klopi za rezervne igralce.

Finale bo 27. maja.

Konferenčna liga, osmina finala (prve tekme):

Četrtek, 12. marec:

Lestvica ligaškega dela: