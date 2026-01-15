Inter in AC Milan izkoristila remi Napolija

V serie A so odigrali zaostale tekme 16. kroga. Branilec naslova Napoli je še tretjič zapored remiziral, s Parmo se je razšel brez golov in ni izkoristil priložnosti za (začasni) skok na drugo mesto. Na tem se je obdržal Milan, ki je v četrtek s 3:1 premagal Como. Dva gola je zabil Adrien Rabiot. Vodilni Inter je z golom Francesca Pia Esposita strl odpor Lecceja in ima tri točke prednosti pred Milanom in šest pred Napolijem.

Adrien Rabiot je zadel za vodstvo Milana z 2:1. Foto: Reuters Zasedba iz lombardijske prestolnice Inter je na San Siru šele v drugem polčasu strl odpor tekmecev iz Lecceja, edini gol pa je v 79. minuti dosegel rezervist Francesco Pio Esposito. Lanski prvaki v serie A iz Neaplja so razžalostili domače gledalce, kljub izraziti premoči v posesti žoge (v odstotkih 71:39) pa nikakor niso našli načina, da strejo odpor žilavih tekmecev iz Parme.

Como je proti Milanu vodil večji del prvega polčasa, potem ko je v deseti minuti zadel Marc-Oliver Kempf, a je Christopher Nkunku ob koncu prvega dela izenačil z bele pike. V drugem polčasu je gostujočim rdeče-črnim uspelo priti do preobrata, v 55. minuti se je namreč med strelce vpisal Adrien Rabiot. Francoski vezist je nato v 88. minuti še potrdil zmago Milančanov.

Inter ima po 20 tekmah 46 točk, Milan je pri 43, Napoli jih ima 40, Juventus in Roma po 39, Como pa 34.

Italijansko prvenstvo, 16. krog (zaostale tekme):

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Lestvica: