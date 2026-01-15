Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., Pe. M.

Četrtek,
15. 1. 2026,
22.45

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Roma Juventus tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bologna AC Milan Inter Napoli Rasmus Hojlund italijansko prvenstvo serie A

Četrtek, 15. 1. 2026, 22.45

1 ura, 19 minut

Italijansko prvenstvo, 16. krog (zaostale tekme)

Inter in AC Milan izkoristila remi Napolija

Avtorji:
R. P., M. P., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Inter | Vodilni Inter je tesno premagal Lecce. | Foto Guliverimage

Vodilni Inter je tesno premagal Lecce.

Foto: Guliverimage

V serie A so odigrali zaostale tekme 16. kroga. Branilec naslova Napoli je še tretjič zapored remiziral, s Parmo se je razšel brez golov in ni izkoristil priložnosti za (začasni) skok na drugo mesto. Na tem se je obdržal Milan, ki je v četrtek s 3:1 premagal Como. Dva gola je zabil Adrien Rabiot. Vodilni Inter je z golom Francesca Pia Esposita strl odpor Lecceja in ima tri točke prednosti pred Milanom in šest pred Napolijem.

Jaka Bijol, Leeds
Sportal Jaka Bijol na izhodnih vratih Leedsa? Želi ga ta velikan, navijači osupli.

Adrien Rabiot je zadel za vodstvo Milana z 2:1. | Foto: Reuters Adrien Rabiot je zadel za vodstvo Milana z 2:1. Foto: Reuters Zasedba iz lombardijske prestolnice Inter je na San Siru šele v drugem polčasu strl odpor tekmecev iz Lecceja, edini gol pa je v 79. minuti dosegel rezervist Francesco Pio Esposito. Lanski prvaki v serie A iz Neaplja so razžalostili domače gledalce, kljub izraziti premoči v posesti žoge (v odstotkih 71:39) pa nikakor niso našli načina, da strejo odpor žilavih tekmecev iz Parme.

Como je proti Milanu vodil večji del prvega polčasa, potem ko je v deseti minuti zadel Marc-Oliver Kempf, a je Christopher Nkunku ob koncu prvega dela izenačil z bele pike. V drugem polčasu je gostujočim rdeče-črnim uspelo priti do preobrata, v 55. minuti se je namreč med strelce vpisal Adrien Rabiot. Francoski vezist je nato v 88. minuti še potrdil zmago Milančanov.

Inter ima po 20 tekmah 46 točk, Milan je pri 43, Napoli jih ima 40, Juventus in Roma po 39, Como pa 34.

Italijansko prvenstvo, 16. krog (zaostale tekme):

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

10 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Yildiz (Juventus)
6 - Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter), Orban (Verona), Castro (Bologna), Pellegrino (parma)
...

AC Milan
Sportal Milan se je v izdihljajih rešil poraza, vodilni Inter podaljšal zmagoviti niz
Juventus : Cremonese, serie A
Sportal Izjemna predstava Juventusa, ki je postal veliki zmagovalec kroga
Che Adams
Sportal V Italiji znan še sedmi četrtfinalist. Torino izločil Romo.
Roma Juventus tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bologna AC Milan Inter Napoli Rasmus Hojlund italijansko prvenstvo serie A
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.