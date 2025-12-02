Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Torek,
2. 12. 2025,
23.00

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Bologna Tjaš Begić Parma Juventus Udinese Sandi Lovrič italijanski pokal

Torek, 2. 12. 2025, 23.00

1 ura, 1 minuta

Italijanski pokal, osmina finala

Sandi Lovrić kapetan, Juventus izločil Udinese

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Sandi Lovrić Udinese Juventus | Sandi Lovrić je nosil kapetanski trak, Udinese pa je izgubil z 0:2. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić je nosil kapetanski trak, Udinese pa je izgubil z 0:2.

Foto: Guliverimage

Na Apeninskem polotoku se igra osmina finala pokalnega tekmovanja, tudi z dvema slovenskima legionarjema. Sandi Lovrić je nosil kapetanski trak na tekmi z Juventusom, ki jo je Udinese izgubil in izpadel (0:2). Tjaš Begić se bo v sredo mudil pri branilcih lovorike v Bologni. Vrhunec osmine finala predstavlja četrtkova tekma na Olimpicu med Laziom in Milanom. Zadnja četrtfinalista bosta znana šele prihodnji mesec.

Dušan Vlahović
Sportal Juventus nekaj mesecev brez Vlahovića

Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je bil v prejšnjih sezonah, ko si je delil slačilnico tudi z Jako Bijolom, eden izmed nosilcev igre Udineseja. V zadnjem obdobju pa se je pri trenerju Kosti Runjaicu znašel v nemilosti, tako da so oživele govorice, da bi lahko v Avstriji rojeni nogometaš v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje. Odkar se je vrnil po poškodbi mečne mišice, ki jo je staknil pred tremi meseci na gostovanju v Baslu, je zbral le tri nastope. Vselej je vstopil v igro s klopi, skupno pa na igrišču zbral 54 minut. Zadnji nastop v serie A je vknjižil 29. oktobra prav na gostovanju pri Juventusu. A zdaj se je to spremenilo, na torkovi pokalni tekmi je začel v prvi enajsterici, nosil kapetanski trak in odigral celotno tekmo. Je pa Udinese izgubil z 0:2 in izpadel iz tekmovanja.

V italijanskem pokalnem tekmovanju naslov brani Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se je pokalu pridružila v osmini finala.

Italijanski pokal, osmina finala:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Torek, 13. januar:

Torek, 27. januar:

Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 

David Neres
Sportal Gneča na vrhu serie A. Napoli ugnal Romo, Interjev Martinez kralj strelcev.
David Flakus Bosilj
Sportal Izziv za slovenskega napadalca v Španiji
Bologna Tjaš Begić Parma Juventus Udinese Sandi Lovrič italijanski pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.