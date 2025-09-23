Danes bodo odigrane tri tekme 2. kroga italijanskega pokala. Na delu bo tudi Udinese, ki bo v Vidmu pričakal Palermo, na dvoboju pa bi lahko od prve minute zaigral Sandi Lovrić. Slovenski reprezentant si je poškodoval mečno mišico na gostovanju v Švici (0:3), njegov povratek na zelenico pa bo zagotovo v dobro voljo spravil tudi selektorja Matjaža Keka, ki ga čez nekaj tednov čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP 2026, gostovanje v Kosovu in domača tekma s Švico. AC Milan bo zvečer gostil Lecce, Tjaš Begić (Parma) pa bo na delu v sredo. V Parmo prihaja Spezia.