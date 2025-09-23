Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
23. 9. 2025,
15.09

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Italijanski pokal, 2. krog

Lovrić se vrača na zelenice, osmino finala lovi tudi Begić

Avtor:
R. P.

Sandi Lovrić Udinese | Sandi Lovrić je odpravil zdravstvene težave. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić je odpravil zdravstvene težave.

Foto: Guliverimage

Danes bodo odigrane tri tekme 2. kroga italijanskega pokala. Na delu bo tudi Udinese, ki bo v Vidmu pričakal Palermo, na dvoboju pa bi lahko od prve minute zaigral Sandi Lovrić. Slovenski reprezentant si je poškodoval mečno mišico na gostovanju v Švici (0:3), njegov povratek na zelenico pa bo zagotovo v dobro voljo spravil tudi selektorja Matjaža Keka, ki ga čez nekaj tednov čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP 2026, gostovanje v Kosovu in domača tekma s Švico. AC Milan bo zvečer gostil Lecce, Tjaš Begić (Parma) pa bo na delu v sredo. V Parmo prihaja Spezia.

pokal Italija AC Milan Bologna
Sportal Bologna po 51 letih pokalni prvak Italije

V italijanskem pokalnem tekmovanju brani naslov Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se bo pokalu pridružila šele v osmini finala.

Italijanski pokal, 2. krog:

Torek, 23. september:

Sreda, 24. september:

Četrtek, 25. september:

Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 
...

