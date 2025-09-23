Torek, 23. 9. 2025, 15.09
1 ura, 16 minut
Italijanski pokal, 2. krog
Lovrić se vrača na zelenice, osmino finala lovi tudi Begić
Danes bodo odigrane tri tekme 2. kroga italijanskega pokala. Na delu bo tudi Udinese, ki bo v Vidmu pričakal Palermo, na dvoboju pa bi lahko od prve minute zaigral Sandi Lovrić. Slovenski reprezentant si je poškodoval mečno mišico na gostovanju v Švici (0:3), njegov povratek na zelenico pa bo zagotovo v dobro voljo spravil tudi selektorja Matjaža Keka, ki ga čez nekaj tednov čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP 2026, gostovanje v Kosovu in domača tekma s Švico. AC Milan bo zvečer gostil Lecce, Tjaš Begić (Parma) pa bo na delu v sredo. V Parmo prihaja Spezia.
V italijanskem pokalnem tekmovanju brani naslov Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se bo pokalu pridružila šele v osmini finala.
Italijanski pokal, 2. krog:
Torek, 23. september:
Sreda, 24. september:
Četrtek, 25. september:
Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?
15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria
3 - Bologna, Parma
...
Preberite še: