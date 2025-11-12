Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje priprave na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026. Misli in delo so osredotočene na sobotni obračun s Kosovom, ki ga morajo izbranci Matjaža Keka nujno dobiti, če želijo ostati v igri za drugo mesto v skupini B in posledično dodane kvalifikacije.

Igrali bodo tudi za Benjamina Šeška. Foto: Aleš Fevžer "Priprave se ne razlikujejo od prejšnjih. Zavedamo se, kaj moramo narediti - osvojiti šest točk. S fanti smo polno motivirani in komaj čakamo na obe tekmi," je pred sredinem treningom povedal branilec Vanja Drkušić. Prav obramba bo po njegovem eden ključnih elementov na poti do uspeha v soboto proti Kosovu in tudi v torek proti Švedski. "Vse izhaja iz dobre obrambe. Tako smo bili uspešni na evropskem prvenstvu. Moramo zaupati v to, kar delamo, in prišli bodo tudi zadetki. Odsotnost Benjamina Šeška je velik 'hendikep', a to je nogomet. Morali se bomo znajti tudi brez njega. To bo za nas še dodaten motiv, saj bomo igrali tudi zanj," je dodal 26-letnik, ki igra za Zenit Sankt Peterburg.

Slovenci so se v teh kvalifikacijah že merili s kosovsko vrsto, v Prištini so se prejšnji mesec z njo razšli brez zadetkov, čeprav so imeli glede na prikazano na pladnju tudi poln plen, ki bi še kako prav prišel pred novembrskima preizkušnjama. Toda Drkušić je optimist za obračun s Kosovom v Stožicah. "Na Kosovu smo odigrali zelo kakovostno tekmo in si po mojem mnenju zaslužili zmago. Tokrat igramo doma, pred svojimi navijači in če bomo pravi, nas ne bi smelo skrbeti. Vsekakor pa nas čaka zahtevna naloga, saj bodo tudi nogometaši Kosova, ki so zelo kakovostni, prišli v Stožice polni motiva."

V Prištini je bilo nedavno 0:0. Foto: Reuters Tudi Sandi Lovrić meni, da bosta tekmi s Kosovom in nato v torek na Švedskem zahtevni. "Čakata nas dve zelo pomembni in zahtevni tekmi. Pripravljamo se dobro, smo samozavestni in moramo pokazati svojo kakovost na igrišču. V Prištini smo dokazali, da lahko igramo z njimi, a žal nismo zadeli. Tokrat bomo imeli podporo domačih gledalcev, ki nam bodo zagotovo dali dodatno energijo, da zmagamo. V zadnjih letih je bilo vselej tako in prav s tribun smo črpali dodatno moč do uspehov."

Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat in ima dve zmagi ter že omenjen remi. Tokrat bo zmaga nujna, a jo bodo Slovenci lovili brez Šeška in tudi brez Adama Gnezde Čerina, ki bo počival zaradi kartonov. Tudi Kosovo ne bo v polni zasedbi, saj bo manjkal prvi vratar Arijanet Muric, toda izbranci Franca Fode verjamejo, da lahko dosežejo želeno. Že točka v Ljubljani bi jim zagotovila drugo mesto.

Seznam reprezentantov Kosova:



Vratarji: Visar Bekaj (Hatayspor), Amir Saipi (Lugano), Faton Maloku (Drita);

Branilci: Mergim Vojvoda (Como), Amir Rrahmani (Napoli), Fidan Aliti (Alanyaspor), Lumbardh Dellova (CSKA Sofija), Ilir Krasniqi (Kolos Kovalivka), Dion Gallapeni (Widzew Lodž), Kreshnik Hajrizi (Sion), Leard Sadriu (Arges Pitesti), Albian Hajdari (Hoffenheim);

Vezisti: Valon Berisha (Lask Linz), Edon Zhegrova (Juventus), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Elvis Rexhbecaj (Augsburg), Muharrem Jashari (Čerkasi), Lindon Emerllahu (CFR Cluj), Meriton Korenica (CFR Cluj), Leon Avdullahu (Hoffenheim), Veldin Hoxha (Rubin Kazan);

Napadalci: Vedat Muriqi (Mallorca), Milot Rashica (Besiktas), Albion Rrahmani (Sparta Praga), Ermal Krasniqi (Legia Varšava), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Baton Zabergja (Metalist Harkiv).