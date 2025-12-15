Nora tekma na Old Traffordu ob vrnitvi Benjamina Šeška brez zmagovalca

Na zadnji tekmi 16. kroga angleškega prvenstva so gledalci na Old Traffordu spremljali tekmo preobratov med Manchester Unitedom in Bournemouthon, na kateri je padlo kar osem golov, a zmagovalca ni bilo. Prvič po dobrem mesecu dni se je po poškodbi in težavah z zastrupitvijo v tekmovalni ritem vrnil Benjamin Šeško, ki je v igro vstopil v 69. minuti. Jaka Bijol je z Leeds Unitedom remiziral (1:1) proti Brentfordu. Slovenec, ki je tekmo začel v prvi postavi, pa je bil zamenjan v 73. minuti oziroma po prejetem zadetku, ob katerem ni najbolje posredoval. Vodilni Arsenal je v razburljivem srečanju ugnal Wolverhampton z 2:1, gostje pa so si zabili dva avtogola. Najbližja zasledovalca topničarjev, Manchester City in Aston Villa, sta brez praske opravila z nalogama v Londonu. V soboto je branilec naslova Liverpool ugnal Brighton (2:0).

Šeško si je koleno poškodoval 8. novembra na tekmi 11. kroga proti Tottenhamu (2:2), po sanirani poškodbi, a ob zastrupitvi s hrano, pa je dvoboj proti Bournemouthu začel na klopi za rezervne igralce. V igro je vstopil v 69. minuti pri zaostanku z 2:3, a s soigralci ni uspel pripraviti popolnega preobrata po slabšem drugem polčasu kluba z Old Trafforda.

Rdeči vragi so dobro odprli dvoboj, povedli pa po 13 minutah, ko je bil po predložku Dioga Dalota in obrambi Đorđeja Petrovića na pravem mestu pred vrati Amad Diallo. United je imel tudi v nadaljevanju še nekaj lepih priložnosti, Bournemouth pa je bil redko pred vrati, a je takrat vselej zapretil. V 40. minuti so gosti izkoristili neodločnost v obrambi rdečih vragov, Antoine Semenyo pa je z natančnim strelom iz zahtevnega kota premagal Senneja Lammensa. Rdeči vragi so po polčasu vodili, potem ko je tik pred iztekom tega z glavo po slabem posredovanju Bournemouthovega vratarja zadel Casemiro.

Moštvi sta se po seriji preobratov razšli z remijem 4:4. Foto: Reuters

Vodstvo domačih je trajalo le 40 sekund drugega polčasa, potem ko je po lepi podaji v prostor zadel Evanilson. Gosti so povedli le dobrih pet minut kasneje, ko je iz prostega strela v vratarjev kot zadel Marcus Tavernier. Domači strateg Ruben Amorim je skušal spremeniti razmerje moči z menjavami, vključno s Šeškom, na 3:3 pa je v 77. minuti iz prostega strela po zelo natančnem strelu izenačil Bruno Fernandes.

Vsega dve minuti kasneje je po preigravanju Bryana Mbeuma žogo vzel Šeško, stekel po levi strani in podal v sredino, tam pa je po slabem posredovanju gostujočega branilca do žoge prišel Matheus Cunha in premagal Petrovića za 4:3.

Toda gosti so še prišli na svoj račun. V 84. minuti so po hitri akciji prišli do izenačenja, potem ko je zadel rezervist Eli Kroupi. V dolgem sodnikovem dodatku ni prišlo do sprememb.

Manchester United je zapravil priložnost, da se na lestvici povzpne na peto mesto in se točkovno poravna s Chelseajem (28 točk). Zdaj je šesti s 26 točkami.

Jaka Bijol je igral do 73. minute. Foto: Reuters

Na zadnji nedeljski tekmi sta se v Londonu merila Brentford in Leeds, kjer igra slovenski reprezentant Jaka Bijol. Domači so v 71. minuti povedli, tudi po ne povsem posrečeni Bijolovi reakciji. Ta je po predložku z leve strani žogo odbil točno na noge Jordanu Hendersonu, nato pa ni uspel blokirati njegovega strela, čeprav se je žoge na poti v mrežo dotaknil. Takoj po prejetem golu je moral tudi iz igre. A njegovi ekipi je uspelo izenačiti, s strelom z glavo je v 82. minuti gol dosegel Dominic Calvert-Lewin, ki se je med strelce vpisal že na četrti zaporedni tekmi. Izenačenje je bilo povsem zasluženo, Leeds je bil večji del tekme celo malenkost boljši, tako v posesti žoge kot v številu priložnosti.

Do zmag sta prišla glavna zasledovalca vodilnega Arsenala, Manchester City in Aston Villa. Sinjemodri so s 3:0 zmagali na gostovanju pri Crystal Palacu, ki je bil vsaj v uvodu boljši tekmec, a je bil kaznovan za neizkoriščene priložnosti. Erling Haaland je svojo ekipo v 41. minuti povedel v vodstvo, na 2:0 je v 69. povišal Phil Foden, končni izid pa je s svojim drugim zadetkom, tokrat z bele pike, postavil Haaland.

Erling Haaland je že pri 17 zadetkih. Foto: Reuters

Bolj razburljivo je bilo na London stadionu, kjer je Aston Villa proti West Hamu, ki je sicer zadel že v prvi minuti, dvakrat zaostajala, a na koncu prišla do polnega izkupička. Odločilni zadetek za tri točke je v 79. minuti dosegel Morgan Rogers.

Notthingham Forest je s 3:0 premagal Tottenham, z dvema goloma in asistenco je bil junak tekme Callum Hudson-Odoi. Sunderland je bil na svoj način z 1:0 boljši od Newcastla, tekmo je odločil avtogol Nicka Woltemadeja v 46. minuti.

Arsenal po drami do zmage

Nogometaši Arsenala, vodilne ekipe angleškega prvenstva, so v 16. krogu doživeli pravo dramo. V srhljivi končnici so pred svojimi navijači proti prepričljivo najslabšem moštvu lige vendarle prišli do treh točk, potem ko so si gosti zabili dva avtogola.

Prvega v 70. minuti, ko je bil nesrečnik vratar Sam Johnstone, je Bukayo Saka neposredno iz kota zadel vratnico, od katere se je žoga najprej odbila v vratarja, od njega pa v mrežo.

Tako si je dal duška vratar Arsenala, David Raya, po drugem avtogolu gostov, po katerem je postalo jasno, da bodo topničarji osvojili pomembne tri točke v boju za naslov. Foto: Reuters

V 90. minuti je Tolu Arokodare z glavo izenačil, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je prišlo do novega avtogola, po predložku Sake z desne strani je svojega vratarja nesrečno z glavo premagal Yerson Mosquera.

Liverpool do zmage, Salah vstopil in podal

Mohamed Salah je znova začel dvoboj na klopi. V igro je vstopil po 26 minutah, nato pa prispeval podajo. Po tekmi se bo odpravil v Afriko, saj bo z Egiptom nastopil na afriškem pokalu narodov. Foto: Reuters

Liverpool je pred gostovanjem neugodnega Brightona zadnji dve tekmi igral neodločeno, tokrat pa vendarle zmagal. Junak tekme je bil Hugo Ekitike, ki je dosegel oba gola.

Najprej je že v 45. sekundi tekme izkoristil veliko napako gostujoče obrambe, ki je njegovi ekipi, natančneje Joeju Gomezu, podarila žogo, v drugem polčasu pa ga je tekmečeva obramba po kotu povsem pozabila v kazenskem prostoru, kar je kaznoval z natančnim strelom z glavo.

Francoz Hugo Ekitike je popeljal Liverpool v vodstvo po zgolj 45 sekundah. Podajo je prispeval Joe Gomez. Ekitike je dosegel tudi drugi gol za rdeče. Foto: Reuters

Modri boljši od Evertona

Cole Palmer je dosegel prvi zadetek za Chelsea. Foto: Reuters Svetovni klubski prvak Chelsea pred gostovanjem Evertona ni zmagal na treh zadnjih prvenstvenih tekmah, izgubil pa je tudi zadnjo tekmo v ligi prvakov. Tako je zmago za boljše vzdušje v ekipi nujno potreboval, vroči Everton pa zanj ni predstavljal lahke naloge in je tudi ni imel.

Everton, predvsem njegov zvezdnik Jack Grealish, je imel veliko priložnosti, da bi iztržil ugodnejši izid, gola pa prejel v obdobju svoje največje premoči. Oba v prvem polčasu: v 21. minuti je Malo Gusto lepo našel Cola Palmerja, ki je sam pritekel pred reprezentančnega kolega, vratarja Jordana Pickforda, in ga tudi premagal.

V sodnikovem dodatku se je Gusto še sam vpisal med strelce, izkoristil je lepo podajo Pedra Neta, ki je gostujoči obrambi pobegnil po desni strani. Gosti so v drugem polčasu zadeli tudi vratnico, sreče je zmanjkalo Ilimanu Ndiayeju.

