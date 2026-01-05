Ponedeljek, 5. 1. 2026, 17.00
Wilfried Nancy po protestu navijačev izgubil službo
Vodstvo škotskega nogometnega prvaka Celtica je po zgolj osmih tekmah odpustilo trenerja Wilfrieda Nancyja. Ta je pred dvema dnevoma izgubil mestni obračun z Rangers z 1:3, kar je botrovalo protestom navijačev zeleno-belih.
Oseminštiridesetletni Francoz Wilfried Nancy, ki je prejšnji mesec zamenjal začasnega stratega Martina O'Neilla, je dosegel le dve zmagi na osmih tekmah v vseh tekmovanjih.
Celtic, ki je odpustil tudi vodjo nogometnih operacij Paula Tisdala, je drugi v škotski ligi, ima 38 točk z 20 tekem ter za šest točk zaostaja za vodilno zasedbo Hearts.
Brendan Rodgers, ki je vodil Celtic do štirih naslovov prvaka v dveh mandatih, je že oktobra zapustil klub po slabem nizu izidov, prejšnji mesec pa je klub zapustil tudi predsednik Peter Lawell zaradi groženj.