STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
17.00

44 minut

Celtic Glasgow

Wilfried Nancy po protestu navijačev izgubil službo

STA

Wilfried Nancy | Wilfried Nancy je klop Celtica zapustil že po osmih tekmah. | Foto Reuters

Wilfried Nancy je klop Celtica zapustil že po osmih tekmah.

Foto: Reuters

Vodstvo škotskega nogometnega prvaka Celtica je po zgolj osmih tekmah odpustilo trenerja Wilfrieda Nancyja. Ta je pred dvema dnevoma izgubil mestni obračun z Rangers z 1:3, kar je botrovalo protestom navijačev zeleno-belih.

Oseminštiridesetletni Francoz Wilfried Nancy, ki je prejšnji mesec zamenjal začasnega stratega Martina O'Neilla, je dosegel le dve zmagi na osmih tekmah v vseh tekmovanjih.

Celtic, ki je odpustil tudi vodjo nogometnih operacij Paula Tisdala, je drugi v škotski ligi, ima 38 točk z 20 tekem ter za šest točk zaostaja za vodilno zasedbo Hearts.

Brendan Rodgers, ki je vodil Celtic do štirih naslovov prvaka v dveh mandatih, je že oktobra zapustil klub po slabem nizu izidov, prejšnji mesec pa je klub zapustil tudi predsednik Peter Lawell zaradi groženj.

